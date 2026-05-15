Szokott online fizetni? A kiberbűnözők már felállították a legújabb csapdát

Hamis e-mailek jelennek meg az Amazon nevében, amelyek célja a bizalom elnyerése és a felhasználók csapdába csalása. Az üzenetek első ránézésre hitelesnek tűnnek, mivel állítólagos termékvisszahívásokra hivatkoznak – figyelmeztet a Techbook.
Mivel az ilyen visszahívások mindennaposak a nagy online kereskedőknél, a csalók ezt a megszokottságot használják ki, hogy nyomást gyakoroljanak a címzettekre és gyors reakcióra késztessék őket.
Az üzenetekben azt állítják, hogy egy megvásárolt termék biztonsági kockázatot jelent. Ez sok címzettben azonnal azt a benyomást kelti, hogy gyorsan kell cselekedniük. Az e-mailek többnyire tárgyilagosnak és szolgáltató jellegűnek tűnnek.
Az e-mailben található link hamis oldalakra vezet
A „Mimikama” biztonsági portál szerint különösen problémás az üzenetekben szereplő link. Gyakran visszatérítést ígérnek, amelyet állítólag ellenőrizni vagy igényelni lehet. Ehhez a címzettnek egy linkre kell kattintania.
A linkek azonban nem az Amazonra vezetnek, hanem hamis weboldalakra. Ezek az oldalak gyakran nagyon hasonlítanak az eredetire, és emiatt megbízhatónak tűnnek. Aki ott adja meg a bejelentkezési adatait, fizetési információit vagy személyes adatait, azokat közvetlenül a bűnözőknek továbbítja. A tettesek ezt követően visszaélhetnek az adatokkal, vagy felhasználhatják őket további csalási kísérletekhez.
Miért működik a csalási módszer?
A jelentés szerint a módszer elsősorban azért működik olyan jól, mert a mindennapi szokásokra épít. Sokan rendszeresen rendelnek az Amazonról, ezért a visszahívásokra utaló információk eleinte hihetőnek tűnnek. Ehhez hozzátartozik, hogy az e-mailek többnyire nem agresszív vagy fenyegető hangvételűek, és ez csökkenti sok címzett figyelmét. Ezáltal nő annak a valószínűsége, hogy rákattintanak a benne szereplő linkekre.
Az Amazon azt javasolja, hogy a visszahívásokkal kapcsolatos információkat kizárólag közvetlenül a saját felhasználói fiókban ellenőrizzék. A felhasználóknak nem az e-mailekben található linkeken keresztül kell bejelentkezniük, hanem közvetlenül a böngészőben kell megnyitniuk a weboldalt, vagy a hivatalos alkalmazást kell használniuk.
The Microsoft ígérete szerint az idei esztendő a Windows 11 ráncba szedésének az éve lesz, a vállalat új funkciók fejlesztése helyett arra fókuszál, hogy gyorsabban működővé és megbízhatóbbá tegye a vegyes megítélésű operációs rendszerét. A napokban végre megkezdődött a talán leglátványosabb sebességbeli fejlesztés nyilvános tesztelése, alacsony késleltetésű működési profilt kap a Windows.
Az online vásárlás során a böngésző által felkínált kártyamentés valóban kényelmes: nem kell minden alkalommal előkeresni a tárcánkat és begépelni a 16 jegyű kártyaszámot, a lejárati dátumot és a CVV kódot. Ez a kényelem azonban komoly árat fizethet biztonsági szempontból – és a legtöbben csak akkor szembesülnek ezzel, amikor már késő.