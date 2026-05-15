Szokott online fizetni? A kiberbűnözők már felállították a legújabb csapdát

Hamis e-mailek jelennek meg az Amazon nevében, amelyek célja a bizalom elnyerése és a felhasználók csapdába csalása. Az üzenetek első ránézésre hitelesnek tűnnek, mivel állítólagos termékvisszahívásokra hivatkoznak – figyelmeztet a Techbook.

Csalás terjed az interneten, az Amazon nevében küldenek üzenetet a bűnözők

Mivel az ilyen visszahívások mindennaposak a nagy online kereskedőknél, a csalók ezt a megszokottságot használják ki, hogy nyomást gyakoroljanak a címzettekre és gyors reakcióra késztessék őket.

Az üzenetekben azt állítják, hogy egy megvásárolt termék biztonsági kockázatot jelent. Ez sok címzettben azonnal azt a benyomást kelti, hogy gyorsan kell cselekedniük. Az e-mailek többnyire tárgyilagosnak és szolgáltató jellegűnek tűnnek.

Az e-mailben található link hamis oldalakra vezet

A „Mimikama” biztonsági portál szerint különösen problémás az üzenetekben szereplő link. Gyakran visszatérítést ígérnek, amelyet állítólag ellenőrizni vagy igényelni lehet. Ehhez a címzettnek egy linkre kell kattintania.

A linkek azonban nem az Amazonra vezetnek, hanem hamis weboldalakra. Ezek az oldalak gyakran nagyon hasonlítanak az eredetire, és emiatt megbízhatónak tűnnek. Aki ott adja meg a bejelentkezési adatait, fizetési információit vagy személyes adatait, azokat közvetlenül a bűnözőknek továbbítja. A tettesek ezt követően visszaélhetnek az adatokkal, vagy felhasználhatják őket további csalási kísérletekhez.

Miért működik a csalási módszer?

A jelentés szerint a módszer elsősorban azért működik olyan jól, mert a mindennapi szokásokra épít. Sokan rendszeresen rendelnek az Amazonról, ezért a visszahívásokra utaló információk eleinte hihetőnek tűnnek. Ehhez hozzátartozik, hogy az e-mailek többnyire nem agresszív vagy fenyegető hangvételűek, és ez csökkenti sok címzett figyelmét. Ezáltal nő annak a valószínűsége, hogy rákattintanak a benne szereplő linkekre.

Az Amazon azt javasolja, hogy a visszahívásokkal kapcsolatos információkat kizárólag közvetlenül a saját felhasználói fiókban ellenőrizzék. A felhasználóknak nem az e-mailekben található linkeken keresztül kell bejelentkezniük, hanem közvetlenül a böngészőben kell megnyitniuk a weboldalt, vagy a hivatalos alkalmazást kell használniuk.