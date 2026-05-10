Csapdába esett állatot mentettek a rendőrök – cuki videó

Egy parkolóban botorkált vakon egy bajba került kis borz. A csapdába esett állat fejére egy eldobott műanyag pohár szorult. A videón látszik, ahogy egy rendőr végül puszta kézzel szabadítja ki.
Colorado államban került veszélybe, pontosabban csapdába esett egy állat, miután a feje beszorult egy műanyag pohárba. A borz mentéséről készült videó gyorsan terjedni kezdett az interneten.

Csapdába esett egy állat – videó a borz mentéséről Fotó: X

Csapdába esett állat: egy borz feje beszorult egy műanyag pohárba

Egy pohár miatt került életveszélybe egy szerencsétlen kis borz Colorado államban, a róla készült videó pedig pillanatok alatt bejárta az internetet. Az állat hajnalban egy parkolóban botorkált teljesen vakon, miután a feje beleszorult egy eldobott műanyag pohárba.

A látványos és egyszerre aranyos mentőakció során egy rendőr próbálta meg kiszabadítani a kétségbeesett borzot. Több sikertelen próbálkozás után végül puszta kézzel húzta le a poharat az állat fejéről. A videón jól látszik, ahogy a megkönnyebbült kis borz végül elsétál a sötétben.

A rendőrség szerint a történet egyszerre cuki és szomorú figyelmeztetés: az eldobált szemét rengeteg vadállat számára jelenthet halálos csapdát – olvasható a New York Post írásában.

