Csapdába esett állatot mentettek a rendőrök – cuki videó

Colorado államban került veszélybe, pontosabban csapdába esett egy állat, miután a feje beszorult egy műanyag pohárba. A borz mentéséről készült videó gyorsan terjedni kezdett az interneten.

Csapdába esett egy állat – videó a borz mentéséről Fotó: X

Csapdába esett állat: egy borz feje beszorult egy műanyag pohárba

Egy pohár miatt került életveszélybe egy szerencsétlen kis borz Colorado államban, a róla készült videó pedig pillanatok alatt bejárta az internetet. Az állat hajnalban egy parkolóban botorkált teljesen vakon, miután a feje beleszorult egy eldobott műanyag pohárba.

A látványos és egyszerre aranyos mentőakció során egy rendőr próbálta meg kiszabadítani a kétségbeesett borzot. Több sikertelen próbálkozás után végül puszta kézzel húzta le a poharat az állat fejéről. A videón jól látszik, ahogy a megkönnyebbült kis borz végül elsétál a sötétben.

A rendőrség szerint a történet egyszerre cuki és szomorú figyelmeztetés: az eldobált szemét rengeteg vadállat számára jelenthet halálos csapdát – olvasható a New York Post írásában.

A skunk, a stuck cup, and one very brave officer after 3 a.m.



That’s what police in Parker, Colorado encountered when they found a skunk wandering with a cup stuck on its head. After several careful attempts, the officer took a chance and removed it by hand.



The skunk was… pic.twitter.com/T2AACyTdS1 — Fox News (@FoxNews) May 6, 2026

