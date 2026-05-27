Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel riadót fújt: hatalmas pánikot keltett a rendkívüli kijelentésével

Olvasta?

Óriásit csúsztatott Magyar Péter

csapvíz

Elképesztő döntés: jár vajon a turistáknak csapvíz?

26 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Furcsa ügy jutott egészen az olasz legfelsőbb bíróságig egy luxushotel éttermében kért víz miatt. A csapvíz megtagadása miatt panaszkodó vendég végül elvesztette a pert, mert a bíróság szerint a szállodának nem volt kötelező ingyen vizet adnia.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csapvízivóvízbírósági perluxushotel

Olaszországban, a Dolomitokban található Hotel Sassongher egyik vendége még a 2019-es síszezonban kért csapvizet az ötcsillagos szálloda éttermében, ám a pincér csak 7 eurós (2500 forintos) palackozott ásványvizet ajánlott neki. Az ügy évekkel később az olasz legfelsőbb bíróságig jutott, amely kimondta: az olasz szabályok alapján a vendéglátóhelyek nem kötelesek csapvizet felszolgálni.

7 eurós ásványvizet ajánlottak neki csapvíz helyett – pert indított
7 eurós ásványvizet ajánlottak neki csapvíz helyett – pert indított
Fotó: The Printable Cøncept / Unsplash

Csapvíz miatt indult per egy luxushotel ellen

A vendég azzal érvelt, hogy a víz természetes erőforrás és alapvető emberi jog, ezért szerinte a hotel megsértette a fogyasztói jogait. 

Kártérítésként 2700 eurót (kb. 960 ezer forintot) követelt érzelmi és anyagi károkra hivatkozva.

A bíróság azonban elutasította a keresetét. A döntés szerint Olaszországban nincs olyan előírás, amely kötelezné az éttermeket vagy hoteleket arra, hogy kérésre csapvizet biztosítsanak a vendégeknek.

Máshol más szabályok érvényesek

Az ügy érdekessége, hogy több országban más a gyakorlat. Angliában és Walesben például az engedéllyel működő vendéglátóhelyeknek kérésre ingyenes ivóvizet kell biztosítaniuk.

Olaszországban viszont a döntés alapján a vendéglátóhely saját hatásköre, hogy ad-e csapvizet, vagy csak palackozott vizet kínál. A luxushotel így jogszerűen járt el, amikor nem szolgált fel ingyen vizet a vendégnek – számolt be az esetről a BBC.

Ez is érdekelheti:

Sokan elrontják a kánikulában: öt egyszerű trükk, amivel könnyebb a vízivás

A nyári hőségben különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, mégis sokan nehezen isznak elegendő vizet. A szakértők szerint a melegben a szervezet az izzadással jelentős mennyiségű folyadékot veszít, ezért a szokásos napi mennyiségnél többre vízre lehet szükség.

Jelentős változás jött uniós szinten az ivóvíznél – ez mindenkit érint

2026 elején az Európai Unióban hatályba léptek azok a kötelező előírások, amelyek a per- és polifluorozott alkil anyagok (PFAS) jelenlétét szabályozzák az ivóvízben. Ehhez a jogi alapot az ivóvíz minőségéről szóló (EU) 2020/2184 irányelv adja, amely megvalósította az uniós ivóvíz-szabályozás átfogó reformját.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!