Elképesztő döntés: jár vajon a turistáknak csapvíz?

Olaszországban, a Dolomitokban található Hotel Sassongher egyik vendége még a 2019-es síszezonban kért csapvizet az ötcsillagos szálloda éttermében, ám a pincér csak 7 eurós (2500 forintos) palackozott ásványvizet ajánlott neki. Az ügy évekkel később az olasz legfelsőbb bíróságig jutott, amely kimondta: az olasz szabályok alapján a vendéglátóhelyek nem kötelesek csapvizet felszolgálni.

7 eurós ásványvizet ajánlottak neki csapvíz helyett – pert indított

Csapvíz miatt indult per egy luxushotel ellen

A vendég azzal érvelt, hogy a víz természetes erőforrás és alapvető emberi jog, ezért szerinte a hotel megsértette a fogyasztói jogait.

Kártérítésként 2700 eurót (kb. 960 ezer forintot) követelt érzelmi és anyagi károkra hivatkozva.

A bíróság azonban elutasította a keresetét. A döntés szerint Olaszországban nincs olyan előírás, amely kötelezné az éttermeket vagy hoteleket arra, hogy kérésre csapvizet biztosítsanak a vendégeknek.

Máshol más szabályok érvényesek

Az ügy érdekessége, hogy több országban más a gyakorlat. Angliában és Walesben például az engedéllyel működő vendéglátóhelyeknek kérésre ingyenes ivóvizet kell biztosítaniuk.

Olaszországban viszont a döntés alapján a vendéglátóhely saját hatásköre, hogy ad-e csapvizet, vagy csak palackozott vizet kínál. A luxushotel így jogszerűen járt el, amikor nem szolgált fel ingyen vizet a vendégnek – számolt be az esetről a BBC.