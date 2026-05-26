Brutális gyilkosság: nem tudott aludni síró kislányától, dermesztő, ami ezután történt

Sokkoló részletek kerültek napvilágra egy ohiói gyilkossági ügyben. A vád szerint az apa csecsemőgyilkosságot követett el: saját lányát fojtotta meg.
Egy brutális csecsemőgyilkosság ügyében emeltek vádat egy ohiói férfi ellen: a gyanú szerint az apa megfojtotta a lányát egy cumival 2023 októberében. A vád szerint a férfi azért tette mindezt, mert vissza akart aludni a síró baba mellett. Az esetet több mint másfél évig tartó nyomozás követte – írja a People.

Brutális csecsemőgyilkosságot követett el egy apa

A 29 éves Chance Topp ellen összesen 13 vádpontot emeltek, köztük súlyos emberölés, gondatlanságból elkövetett emberölés, gyermek veszélyeztetése, fojtogatás és családon belüli erőszak is szerepel az iratokban. A hatóságok szerint 2023 októberében a férfi a síró csecsemő szájára és orrára nyomta a cumit olyan erővel, hogy az elzárta a légutakat.

A vádirat szerint Topp azt mondta a nyomozóknak, hogy azért próbálta elcsendesíteni a gyermeket, mert vissza akart aludni. 

Később a hatóságok előtt azt is elismerte, hogy a cumit „túl erősen és túl sokáig” tartotta a baba arcán. A nyomozati anyagok szerint a négyhónapos csecsemő ennek következtében fulladt meg.

Az orvosi vizsgálatok zúzódásokat mutattak ki a csecsemő állkapcsán és nyaki nyomokat is rögzítettek, amelyek szakértők szerint fojtogatásra utalhatnak. A boncolás végül fulladást állapított meg a halál okaként, az agyi duzzanat és a bevérzések pedig ezt erősítették meg. A férfi jelenleg előzetes letartóztatásban van, a tárgyalást július 27-re tűzték ki.

