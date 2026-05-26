Brutális gyilkosság: nem tudott aludni síró kislányától, dermesztő, ami ezután történt

Egy brutális csecsemőgyilkosság ügyében emeltek vádat egy ohiói férfi ellen: a gyanú szerint az apa megfojtotta a lányát egy cumival 2023 októberében. A vád szerint a férfi azért tette mindezt, mert vissza akart aludni a síró baba mellett. Az esetet több mint másfél évig tartó nyomozás követte – írja a People.
Brutális csecsemőgyilkosságot követett el egy apa
A 29 éves Chance Topp ellen összesen 13 vádpontot emeltek, köztük súlyos emberölés, gondatlanságból elkövetett emberölés, gyermek veszélyeztetése, fojtogatás és családon belüli erőszak is szerepel az iratokban. A hatóságok szerint 2023 októberében a férfi a síró csecsemő szájára és orrára nyomta a cumit olyan erővel, hogy az elzárta a légutakat.
A vádirat szerint Topp azt mondta a nyomozóknak, hogy azért próbálta elcsendesíteni a gyermeket, mert vissza akart aludni.
Később a hatóságok előtt azt is elismerte, hogy a cumit „túl erősen és túl sokáig” tartotta a baba arcán. A nyomozati anyagok szerint a négyhónapos csecsemő ennek következtében fulladt meg.
Az orvosi vizsgálatok zúzódásokat mutattak ki a csecsemő állkapcsán és nyaki nyomokat is rögzítettek, amelyek szakértők szerint fojtogatásra utalhatnak. A boncolás végül fulladást állapított meg a halál okaként, az agyi duzzanat és a bevérzések pedig ezt erősítették meg. A férfi jelenleg előzetes letartóztatásban van, a tárgyalást július 27-re tűzték ki.
Gyilkosság miatt áll bíróság elé az apa, brutálisan végzett öt hónapos kislányával
Megkezdődik az utóbbi évek egyik legmegrázóbb büntetőügye, amely sokkolta a közvéleményt. A gyilkosság vádjával áll bíróság elé az a férfi, aki saját csecsemő gyermekét bántalmazta, a kislány nem élte túl a verést.
Felfoghatatlan tragédia: 11 éves fiú gyilkolta meg öccsét
Megrázó eset történt egy coloradói családi házban egy iskolai nap után. A gyermekgyilkosság áldozata az ötéves Elias Reliford volt. 11 éves bátyját elsőfokú gyilkossággal vádolták meg. Erős a gyanú, hogy a fiú ölte meg testvérét.