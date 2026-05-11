Hatalmas tűz tombolt a csernobili atomerőmű térségében

A csernobili atomerőmű körüli zárt övezetben május 7-én tört ki erdőtűz – írta meg az AP News. amelyet május 11-re sikerült lokalizálni.A tűzoltás továbbra is zajlik, miközben a hatóságok szerint nincs határérték feletti veszélyes sugárzás.

Sikerült lokalizálni az erdőtüzet a csernobili zárt övezetben, Ukrajnában - közölte hétfőn a kijevi energiaügyi minisztérium.

Az Interfax-Ukraina hírügynökség tudósítása szerint folytatódik a Csernobili Sugárzásökológiai Bioszféra-rezervátum területén május 7-én keletkezett tűz oltása.

A tüzet lokalizálták, a helyi katasztrófavédelmi alakulatok a zárt övezet szakértőivel közösen folytatják a tűzoltást – írta a tárca a Telegramon.

– írta a tárca a Telegramon.

Az övezetben nem mértek határértéket meghaladó szintet a gammasugárzásban. A háttérsugárzás szintje sem haladja meg a havi átlagértékeket.

A múlt század végén véglegesen leállított csernobili atomerőmű körül az 1986-os nukleáris katasztrófát követően, amely a Szovjetunió területén több mint 200 ezer négyzetkilométeren radioaktív szennyeződéshez vezetett, 30 kilométeres zárt övezetet hoztak létre. 2016-ban rezervátumot létesítettek a növény- és állatvilág megőrzése, a hidrológiai rendszer stabilizálása, a sugárszennyezett területek rehabilitációja, valamint tudományos kutatások érdekében. A rezervátum területe mintegy 227 ezer hektár, ami a zárt övezet kétharmadát teszi ki – számolt be az MTI.

🔥 A massive forest fire is raging in the Chernobyl Exclusion Zone, engulfing more than 1,100 hectares.



The flames are spreading rapidly due to strong winds and dry weather. Firefighters, forced to work in elevated radiation levels, are unable to fight the blaze. Furthermore, in… pic.twitter.com/WooMt3lSAI — News.Az (@news_az) May 8, 2026

Csernobil újra globális veszélyforrássá válhat

Az orosz–ukrán háború következtében a csernobili térség ismét veszélyzónává vált, miután 2025 végén támadás érte az egykori atomerőmű fölé emelt védőszerkezetet. Bár az elsődleges mérések nem mutattak azonnali sugárszivárgást, a sérülések komoly aggodalmat keltettek a szakértők körében. A konfliktus miatt a világ egy olyan helyzetbe került, ahol egy katonai akció akár nukleáris következményekkel is járhat. Egy újabb, súlyosabb támadás megrongálhatja vagy akár össze is omlaszthatja a védőburkolatot, ami radioaktív anyagok kiszabadulásához vezethet. Ez nemcsak Ukrajnát, hanem egész Európát és a globális környezetet is veszélybe sodorhatja.