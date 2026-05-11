Hatalmas tűz tombolt a csernobili atomerőmű térségében

A csernobili atomerőmű körüli zárt övezetben május 7-én tört ki erdőtűz – írta meg az AP News. amelyet május 11-re sikerült lokalizálni.A tűzoltás továbbra is zajlik, miközben a hatóságok szerint nincs határérték feletti veszélyes sugárzás.
Sikerült lokalizálni az erdőtüzet a csernobili zárt övezetben, Ukrajnában - közölte hétfőn a kijevi energiaügyi minisztérium.
Az Interfax-Ukraina hírügynökség tudósítása szerint folytatódik a Csernobili Sugárzásökológiai Bioszféra-rezervátum területén május 7-én keletkezett tűz oltása.
A tüzet lokalizálták, a helyi katasztrófavédelmi alakulatok a zárt övezet szakértőivel közösen folytatják a tűzoltást
– írta a tárca a Telegramon.
Az övezetben nem mértek határértéket meghaladó szintet a gammasugárzásban. A háttérsugárzás szintje sem haladja meg a havi átlagértékeket.
A csernobili atomerőmű-baleset
A múlt század végén véglegesen leállított csernobili atomerőmű körül az 1986-os nukleáris katasztrófát követően, amely a Szovjetunió területén több mint 200 ezer négyzetkilométeren radioaktív szennyeződéshez vezetett, 30 kilométeres zárt övezetet hoztak létre. 2016-ban rezervátumot létesítettek a növény- és állatvilág megőrzése, a hidrológiai rendszer stabilizálása, a sugárszennyezett területek rehabilitációja, valamint tudományos kutatások érdekében. A rezervátum területe mintegy 227 ezer hektár, ami a zárt övezet kétharmadát teszi ki – számolt be az MTI.
Csernobil újra globális veszélyforrássá válhat
Az orosz–ukrán háború következtében a csernobili térség ismét veszélyzónává vált, miután 2025 végén támadás érte az egykori atomerőmű fölé emelt védőszerkezetet. Bár az elsődleges mérések nem mutattak azonnali sugárszivárgást, a sérülések komoly aggodalmat keltettek a szakértők körében. A konfliktus miatt a világ egy olyan helyzetbe került, ahol egy katonai akció akár nukleáris következményekkel is járhat. Egy újabb, súlyosabb támadás megrongálhatja vagy akár össze is omlaszthatja a védőburkolatot, ami radioaktív anyagok kiszabadulásához vezethet. Ez nemcsak Ukrajnát, hanem egész Európát és a globális környezetet is veszélybe sodorhatja.