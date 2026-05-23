Megható pillanatok a csíksomlyói búcsúkról – így zarándokoltak az elmúlt években – galéria

A csíksomlyói búcsú évről évre felejthetetlen pillanatokat tartogat: zászlókkal vonuló zarándokokat, közös imádságokat, megható találkozásokat és olyan tömegeket, amelyek messziről is jól mutatják az esemény jelentőségét. A Hármashalom-oltárnál tartott szentmisére nemcsak a Kárpát-medence minden tájáról, hanem a világ számos országából is érkeznek hívek.
A hit és összetartozás ünnepe: galériánk a csíksomlyói búcsúk legszebb pillanataiból
Galériánkban az elmúlt évek legemlékezetesebb pillanatait gyűjtöttük össze, amelyek jól megmutatják a búcsú egyedülálló hangulatát, a zarándokok hitét és azt a különleges közösségi élményt, amely miatt sokan újra és újra visszatérnek Csíksomlyóra.
Már gyűlik a százezres tömeg Csíksomlyón, élőben követheti a történelmi eseményt
Százezrek figyelme irányul pünkösd szombatján Csíksomlyóra, ahol már kora reggel óta ezrével érkeznek a zarándokok a hagyományos búcsú helyszínére. Azok sem maradnak le a csíksomlyói eseményről, akik nem tudnak személyesen részt venni, hiszen a szentmisét és a kapcsolódó programokat élő közvetítésben is követhetik.