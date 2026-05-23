Már gyűlik a százezres tömeg Csíksomlyón, élőben követheti a történelmi eseményt

Százezrek figyelme irányul pünkösd szombatján Csíksomlyóra, ahol már kora reggel óta ezrével érkeznek a zarándokok a hagyományos búcsú helyszínére. Azok sem maradnak le az eseményről, akik nem tudnak személyesen részt venni, hiszen a szentmisét és a kapcsolódó programokat élő közvetítésben is követhetik – írja a Magyar Nemzet.

Zarándokok a csíksomlyói búcsún – Fotó: Youtube
Zarándokok a csíksomlyói búcsún
Fotó: Youtube

Különleges pillanatok Csíksomlyón: már a nyeregbe tart a tömeg

Folyamatosan hömpölyög a tömeg a csíksomlyói nyeregbe, ahol délután fél egykor kezdődik a pünkösdi búcsú legfontosabb eseménye, a Hármashalom-oltárnál tartott ünnepi szentmise. A zarándokok zászlókkal, énekelve és imádkozva érkeznek a helyszínre, sokan több száz kilométert utaztak azért, hogy részesei lehessenek a több évszázados hagyománynak.

Aki nem tud eljutni Csíksomlyóra, az interneten keresztül is bekapcsolódhat az eseményekbe. A szentmisét élőben közvetíti a közmédia, emellett online felületeken és rádióadásokon keresztül is nyomon követhető a búcsú.

A csíksomlyói pünkösdi búcsú a magyarság egyik legjelentősebb vallási eseménye, amelynek gyökerei egészen 1567-ig nyúlnak vissza. A hagyomány szerint a katolikus székelyek Szűz Mária segítségét kérve arattak győzelmet János Zsigmond fejedelem serege felett, majd fogadalmat tettek arra, hogy minden évben elzarándokolnak Csíksomlyóra pünkösd szombatján.

A több mint négyszáz éves hagyomány ma is él: a búcsú évről évre hívek tízezreit, olykor százezreit vonzza Erdélyből, Magyarországról és a világ számos pontjáról.

