Már gyűlik a százezres tömeg Csíksomlyón, élőben követheti a történelmi eseményt

Százezrek figyelme irányul pünkösd szombatján Csíksomlyóra, ahol már kora reggel óta ezrével érkeznek a zarándokok a hagyományos búcsú helyszínére. Azok sem maradnak le az eseményről, akik nem tudnak személyesen részt venni, hiszen a szentmisét és a kapcsolódó programokat élő közvetítésben is követhetik – írja a Magyar Nemzet.

Zarándokok a csíksomlyói búcsún

Különleges pillanatok Csíksomlyón: már a nyeregbe tart a tömeg

Folyamatosan hömpölyög a tömeg a csíksomlyói nyeregbe, ahol délután fél egykor kezdődik a pünkösdi búcsú legfontosabb eseménye, a Hármashalom-oltárnál tartott ünnepi szentmise. A zarándokok zászlókkal, énekelve és imádkozva érkeznek a helyszínre, sokan több száz kilométert utaztak azért, hogy részesei lehessenek a több évszázados hagyománynak.

Aki nem tud eljutni Csíksomlyóra, az interneten keresztül is bekapcsolódhat az eseményekbe. A szentmisét élőben közvetíti a közmédia, emellett online felületeken és rádióadásokon keresztül is nyomon követhető a búcsú.

A csíksomlyói pünkösdi búcsú a magyarság egyik legjelentősebb vallási eseménye, amelynek gyökerei egészen 1567-ig nyúlnak vissza. A hagyomány szerint a katolikus székelyek Szűz Mária segítségét kérve arattak győzelmet János Zsigmond fejedelem serege felett, majd fogadalmat tettek arra, hogy minden évben elzarándokolnak Csíksomlyóra pünkösd szombatján.

A több mint négyszáz éves hagyomány ma is él: a búcsú évről évre hívek tízezreit, olykor százezreit vonzza Erdélyből, Magyarországról és a világ számos pontjáról.

Berobban a nyár? Ezt tartogatja az időjárás pünkösdre

A hosszú hétvégén tovább fokozódik a nyárias meleg. Az időjárás a következő napokban is kedvez a szabadtéri programoknak, pünkösdhétfőn akár 30 Celsius-fok fölé is kúszhat a hőmérő.