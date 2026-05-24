Lélegzetelállító felvételek: így hömpölygött a tömeg a csíksomlyói búcsún – galéria

A csíksomlyói búcsú a magyarság egyik legjelentősebb vallási eseménye, amely évszázados hagyományokra tekint vissza. A hívek zászlókkal, énekszóval és imádsággal vonultak a nyeregbe, ahol a déli órákban kezdődött a szentmise.

Elképesztő felvételeken a csíksomlyói búcsú legszebb pillanatai

Az eseményt idén is élőben közvetítették a televízióban és az interneten, így azok is bekapcsolódhattak az ünnepségbe, akik személyesen nem tudtak elutazni Csíksomlyóra.