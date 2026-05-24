Lélegzetelállító felvételek: így hömpölygött a tömeg a csíksomlyói búcsún – galéria

A csíksomlyói búcsú a magyarság egyik legjelentősebb vallási eseménye, amely évszázados hagyományokra tekint vissza. A hívek zászlókkal, énekszóval és imádsággal vonultak a nyeregbe, ahol a déli órákban kezdődött a szentmise.
Elképesztő felvételeken a csíksomlyói búcsú legszebb pillanatai
Az eseményt idén is élőben közvetítették a televízióban és az interneten, így azok is bekapcsolódhattak az ünnepségbe, akik személyesen nem tudtak elutazni Csíksomlyóra.
A búcsú békés és emelkedett hangulatban zajlott, a résztvevők a hit, az összetartozás és a megmaradás üzenetét vitték magukkal a szentmise végén.
Gyűlölettel nem lehet országot építeni – püspöki üzenet Csíksomlyón
Súlyos üzenetet fogalmazott meg Székely János püspök szombaton a csíksomlyói búcsún. Szerinte sem a szeretet országát, sem a jogállamot nem lehet gyűlöletre és jogsértésekre építeni.
Tóth Gabi lóhátra pattant – feltűnése mindenkit meglepett
Több százezer zarándok érkezett Erdélybe a pünkösdi hétvégén megrendezett csíksomlyói búcsúra. Tóth Gabi is részt vett az eseményen, a közösségi oldalán megosztott fotók alapján pedig lóháton járta be a csíksomlyói lankákat.