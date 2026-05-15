Kiderült, mennyi csokoládét ehet naponta anélkül, hogy veszélybe sodorná az egészségét

Irina Piszarjeva orosz táplálkozási szakértő szerint a biztonságos napi mennyiség mindössze 20-30 gramm csokoládé, vagyis nagyjából egyharmad tábla. Ennél több már hosszabb távon megterhelheti a szervezetet — különösen azoknál, akik keveset mozognak, mutatott rá a lenta.ru.

Az étcsokoládénak vannak kifejezetten jó hatásai az emberi szervezete, napi 20-30 gramm nem okozhat egészségügyi problémát

Fotó: Erhan Inga / Shutterstock

A szakértő szerint azonban az aktív életmód sokat számít. Azok, akik rendszeresen sportolnak és sok energiát égetnek el, akár napi 50 gramm csokoládét is elfogyaszthatnak.

Nem mindegy, milyen csokoládét fogyaszt

A dietetikus szerint a legjobb választás az étcsokoládé, legalább 70 százalékos kakaótartalommal. Ebben található ugyanis a legtöbb flavonoid, amely jótékony hatással lehet a szív- és érrendszerre, valamint antioxidáns védelmet biztosíthat a szervezet számára.

A szakember szerint az étcsokoládé nemcsak finom, hanem stresszcsökkentő hatása is lehet, sőt az agyműködésre is pozitívan hathat.

A túl sok csoki komoly betegségekhez vezethet

Más orvosok azonban arra figyelmeztetnek, hogy a túlzott csokoládéfogyasztás súlyos következményekkel járhat.

Lucas Nasif sebész szerint a csokoládé nagy mennyiségű cukrot és zsírt tartalmaz, ami hosszú távon komoly terhelést jelenthet a májnak. A rendszeres túlzott fogyasztás zsírmájat okozhat, amely később májfibrózishoz, cirrózishoz vagy akár daganatos betegségekhez is vezethet.

A szakértők szerint a mértékletesség a legfontosabb: a csokoládé lehet az egészséges étrend része, de csak akkor, ha nem visszük túlzásba.

