Súlyos dolgok derültek ki a csokoládégyártókról: a Milka anyacége is rossz fényt kapott

Új fenntarthatósági rangsor állította kellemetlen helyzetbe a nagy márkákat. A csokoládégyártók átláthatóság, gyermekmunka és erdőirtás ügyében is gyenge értékelést kaptak. A Milka anyacége különösen rossz fényt kapott, miközben a csokoládé ára is brutálisan emelkedett.
Csokoládégyártók közül több nagy cég rosszul szerepelt egy friss fenntarthatósági rangsorban
 Csokoládégyártók közül több nagy cég rosszul szerepelt egy friss fenntarthatósági rangsorban (A kép illusztráció)
Csokoládégyártók rosszul szerepeltek egy rangsorban

Súlyos problémákra figyelmeztet egy új nemzetközi jelentés a világ csokoládégyártóival kapcsolatban. A vizsgálat szerint több ismert márkánál is komoly kérdések merültek fel a gyermekmunka, az erdőirtás, a kakaótermelők alacsony bérezése és az átláthatóság körül.

A Be Slavery Free nevű civil szervezeti hálózat összesen 49 gyártót és kereskedőt vizsgált meg a „Chocolate Scorecard” nevű rangsorban. A cégeket több szempont alapján pontozták, például a fenntarthatóság, a növényvédő szerek használata és a kakaótermesztők megélhetése szerint.

A jelentés egyik legkínosabb szereplője a Milka anyacége, a Mondelez lett. A vállalat ugyanis a Starbucks mellett nem válaszolt a kérdőívre, ezért megkapta a negatív „Bad Egg” díjat.

A szervezet szerint több nagyvállalatnál továbbra sem látható pontosan, milyen mértékű problémák vannak a beszállítói láncokban.

A rangsort a svájci Halba nyerte 85 százalékos eredménnyel, mögötte a holland Tony’s Chocolonely és a Ritter Sport végzett.

Közben a csokoládé ára is jelentősen emelkedik. Egy tábla csokoládé átlagosan már 71 százalékkal kerül többe, mint 2020-ban, emiatt pedig egyre kevesebben vásárolnak édességet – olvasható a Focus cikkében.

