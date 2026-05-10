Súlyos dolgok derültek ki a csokoládégyártókról: a Milka anyacége is rossz fényt kapott

A csokoládégyártók közül több nagy cég rosszul szerepelt egy friss fenntarthatósági rangsorban. A Milka anyacége negatív díjat kapott, miközben a jelentés gyermekmunka, erdőirtás és termelői jövedelmek ügyében is problémákat jelzett.

Súlyos problémákra figyelmeztet egy új nemzetközi jelentés a világ csokoládégyártóival kapcsolatban. A vizsgálat szerint több ismert márkánál is komoly kérdések merültek fel a gyermekmunka, az erdőirtás, a kakaótermelők alacsony bérezése és az átláthatóság körül.

A Be Slavery Free nevű civil szervezeti hálózat összesen 49 gyártót és kereskedőt vizsgált meg a „Chocolate Scorecard” nevű rangsorban. A cégeket több szempont alapján pontozták, például a fenntarthatóság, a növényvédő szerek használata és a kakaótermesztők megélhetése szerint.

A jelentés egyik legkínosabb szereplője a Milka anyacége, a Mondelez lett. A vállalat ugyanis a Starbucks mellett nem válaszolt a kérdőívre, ezért megkapta a negatív „Bad Egg” díjat.

A szervezet szerint több nagyvállalatnál továbbra sem látható pontosan, milyen mértékű problémák vannak a beszállítói láncokban.

A rangsort a svájci Halba nyerte 85 százalékos eredménnyel, mögötte a holland Tony’s Chocolonely és a Ritter Sport végzett.

Közben a csokoládé ára is jelentősen emelkedik. Egy tábla csokoládé átlagosan már 71 százalékkal kerül többe, mint 2020-ban, emiatt pedig egyre kevesebben vásárolnak édességet – olvasható a Focus cikkében.

