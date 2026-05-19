Halálos csónakbaleset történt a Bajkál-tavon

„A légcsavaros csónakban 18 ember tartózkodott. 13 embert kimentettek, köztük egy gyermeket. Egy nő szakadásos sebet szenvedett a lábán, kórházba szállították” – állt a közleményben. A kelet-szibériai közlekedési ügyészség szerint a Krisztalnij Bajkal utazásszervező hajója Burjátföldön, Turka község közelében borult fel. A járműnek utasszállításra nem volt engedélye, adott hírt a súlyos csónakbalesetről az MTI.

A Bajkál-tavi csónakbalesetben öt ember hunyt el – Fotó: pexels.com / illusztráció

Túlterhelés okozta a csónakbalesetet

A Life hírportál szerint a baleset oka túlterhelés volt. Az utasok nem kaptak mentőmellényt. A hajón a moszkvai régió lakosai utaztak. A bajkáli kirándulás ára a RIA Novosztyi szerint fejenként 16 500 rubel (mintegy 72 ezer forint) volt. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) eljárást indított a biztonsági követelményeknek meg nem felelő szolgáltatásnyújtás címén.

