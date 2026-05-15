15 billió dollárnyi erő vonult Pekingbe – Trump olyan kísérettel érkezett, amilyet még nem látott a világ

Nagyszabású csúcstalálkozót tartanak Kína és az Egyesült Államok vezetői között. Hszi Csin-ping kínai elnök és Donald Trump amerikai elnök Pekingben tárgyalnak az iráni háborúról, a Kína által fenyegetett Tajvan helyzetéről, valamint a két nagyhatalom gazdasági kapcsolatainak elmúlt időszakban megromlott állapotáról, amelyet Trump vámintézkedései és Kína ellenlépései is súlyosbítottak – tájékoztat a Bild.

Csúcstalálkozó Kínában: Trump üzleti szupercsapattal sokkolta Pekinget

Trump kormányzati és tanácsadói csapata is rendkívül magas szintű volt. A delegációban ott volt Marco Rubio külügyminiszter, Scott Bessent pénzügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, Stephen Miller főtanácsadó, valamint Steven Cheung kommunikációs igazgató is. Az amerikai elnök fiát, Eric Trumpot, a Trump Organization vezetőjét, valamint annak feleségét, Lara Trumpot is magával vitte. Diplomáciai források szerint ez szokatlan egy állami látogatásnál, különösen a lehetséges üzleti érdekek miatt.

A legnagyobb feltűnést azonban a nagyvállalatok vezetőinek jelenléte keltette. 14 amerikai óriáscég vezérigazgatója is részt vett a látogatáson.

Az általuk irányított cégek összesített tőzsdei értéke körülbelül 15 billió dollár (nagyjából 4 800 000 milliárd forint). Ez az összeg a kínai GDP nagyjából háromnegyedének felel meg.

A delegációban ott volt többek között Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezetője, Tim Cook, az Apple vezérigazgatója, valamint Jen-Hsun Huang, az Nvidia vezetője is, amely a világ egyik legfontosabb mesterségesintelligencia-chipgyártó cége.

Szintén jelen volt több pénzügyi és banki óriás vezetője, köztük Stephen Schwarzman, a Blackstone vezetője, David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója, Jane Fraser, a Citigroup vezetője, valamint Michael Miebach, a Mastercard vezérigazgatója.

A lépcsőn állt többek között Kelly Ortberg (66), a Boeing vezetője is, aki a beszámolók szerint jelentős repülőgép-megrendelésekben bízott a találkozó során.

Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke azonban Washingtonban maradt, ahogy JD Vance alelnök is.

Pekingi csúcstalálkozó: Kína vethet véget az iráni konfliktusnak?

Donald Trump csütörtökön arról számolt be, hogy a kínai államfő is szeretné elérni a Hormuzi-szoros megnyitását. Az amerikai elnök elmondta, hogy a tárgyaláson Hszi Csin-ping kínai államfő felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Az amerikai elnök a Fox News hírtelevízió Hannity című műsorának Pekingben adott interjúban elmondta, hogy a kínai államfő is szeretné elérni a Hormuzi-szoros megnyitását, valamint egy megállapodást a konfliktus lezárásáról.