Ezt a 8 tünetet nem érdemes félvállról venni, komoly gondot jelezhetnek

A cukor a modern étrend egyik leggyakrabban vitatott összetevője, amelyből sokan a szükségesnél jóval többet fogyasztanak nap mint nap. A szakértők szerint ez hosszú távon komoly anyagcsere-problémákhoz is vezethet, miközben a legtöbben észre sem veszik, mennyi rejtett cukor kerül a szervezetükbe. De honnan lehet felismerni, ha már túl sok kerül belőle a mindennapokba?
Mik a túlzott cukorfogyasztás tünetei?
A WHO ajánlása szerint a „szabad cukrok” bevitele ideálisan nem haladja meg a napi energiabevitel 10 százalékát, ami egy átlagos felnőttnél körülbelül 50 grammot jelent. Ennél is kedvezőbb lenne 25 gramm alá csökkenteni a fogyasztást. A gyakorlatban azonban a cukor gyakran feldolgozott élelmiszerekben és italokban rejtőzik, így sokan jóval többet visznek be a kelleténél – írja a Fitbook.
A túlzott bevitel hatására a vércukorszint gyorsan megemelkedik, a hasnyálmirigy inzulint termel, majd a szervezet energiát raktároz. Ha ez az állapot tartóssá válik, az sejtszintű inzulinérzékenység-csökkenéshez, úgynevezett inzulinrezisztenciához vezethet, amely a 2-es típusú cukorbetegség előszobája lehet. Emellett a cukor az agy jutalmazó rendszerét is aktiválja, ezért az édes íz könnyen szokássá válik.
A szakértők szerint a túlzott cukorfogyasztás tünetei sokfélék lehetnek, és gyakran csak hosszabb idő után válnak feltűnővé.
- Zavarok a vércukor- és inzulinszintben – a szervezet már nagy mennyiségű inzulinnal tudja csak stabilan tartani a vércukrot.
- Túlsúly és zsírmáj – a felesleges energia zsírként raktározódik, a májban is lerakódhat.
- Heves cukoréhség, falásrohamok – rövid idővel a cukorfogyasztás után is újabb sóvárgás jelentkezhet.
- Emésztési panaszok – puffadás, hasmenés vagy székrekedés.
- Gyengébb immunrendszer – a bélflóra egyensúlya felborulhat, ami gyulladásos folyamatokat indíthat el.
- Koncentrációs és memóriazavarok – mentális fáradtság, „agyköd” alakulhat ki.
- Fogszuvasodás – a cukor gyorsítja a fogzománc romlását.
- Magasabb vérzsírszint – emelkedhetnek a trigliceridértékek, ami kardiovaszkuláris kockázatot jelent.
A jelenség hátterében nemcsak a cukorbevitel, hanem a mozgásszegény életmód is áll, amely csökkenti a szervezet cukorfelhasználását. A szakértők szerint a rejtett cukrok miatt sokan anélkül lépik túl az ajánlott mennyiséget, hogy tudnának róla.
