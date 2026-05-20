Cybertruckkal hajtott a tóba egy férfi, letartóztatták – videó

A Grapevine-i Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentés a Katie’s Woods csónakrámpa közeléből érkezett, ahol egy vízben rekedt járművet észleltek. A helyszínre érkező rendőrök a Cybertruckot részben elmerülve találták meg a part közelében - írja az nbcdfw.

Cybertruck merült el egy texasi tóban. A kép illusztráció.

Fotó: WheelsYouTube

Cybertruck a vízben

A sofőr elmondása szerint szándékosan hajtott a tóba, hogy tesztelje a pickup vízben való haladásra szolgáló funkcióját. A rendőrség közlése alapján azonban a jármű rövid időn belül működésképtelenné vált, majd vizet kezdett felvenni. A mentésben a helyi tűzoltóság is részt vett: egy speciális vontató segítségével sikerült kiemelni az autót a tóból. A hatóságok szerint személyi sérülés nem történt. A sofőrt Jimmy Jack McDanielként azonosították, akit több szabálysértéssel és vádponttal is összefüggésbe hoztak.

A hatóságok szerint többek között egy lezárt parkterületen közlekedett járművel, emellett hajózási engedélyekkel és vízbiztonsági előírásokkal kapcsolatos szabályszegések miatt is eljárás indult ellene.

McDaniel később azt állította, hogy korábban már többször is vezetett vízbe hasonló járművel, sőt beszámolója szerint az Atlanti-óceán sekélyebb részein is megtette ezt komolyabb probléma nélkül. Az eset után a rendőrség külön figyelmeztetést adott ki a járművezetők számára. Hangsúlyozták, hogy még ha egy jármű technikailag képes is sekély vízben közlekedni, az nem jelenti azt, hogy ezt jogszerűen vagy biztonságosan meg lehet tenni. A hatóságok szerint az ilyen kísérletek komoly veszélyeket hordozhatnak, és több texasi jogszabályt is sérthetnek.

Az ügy ismét rávilágított arra, hogy a modern járművek különleges funkcióit sokan félreértelmezhetik, és egy technológiai képesség tesztelése könnyen válhat veszélyes mutatvánnyá. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy kisgyerekével együtt sodródott életveszélybe egy nő, most beperelte a Teslát.