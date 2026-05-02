Nem csodaszer, mégis érdemes figyelni rá – ezért lehet fontos a D-vitamin a vastagbélrák megelőzésében

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
55 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A D-vitamint sokan csak a csontok és az immunrendszer támogatójaként ismerik, pedig a kutatók régóta vizsgálják a daganatos betegségekkel való kapcsolatát is. A vastagbélrák esetében egy friss, több mint 1,3 millió ember adatait összegző elemzés szerint a megfelelő D-vitamin-szint ígéretes védő tényező lehet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vastagbélrákegészségéletmóddaganatos betegségekD-vitamin

Nemzetközi kutatások alapján, a Nutrients folyóiratban az az áttekintés, amely 50 korábbi vizsgálat eredményeit foglalta össze. A tanulmány szerint a megfelelő D-vitamin-ellátottság összefügghet a vastagbélrák alacsonyabb kockázatával, és a betegség kimenetelére is kedvező hatással lehet.

Vastagbélrák: a D-vitamin is szerepet kaphat a megelőzésben
Fotó: Lifestylememory / Freepik

Vastagbélrák: így kerülhet képbe a D-vitamin

A D-vitamin több ponton is támogathatja a szervezet működését: 

  • szerepe lehet a gyulladásos folyamatok mérséklésében, 
  • az immunrendszer szabályozásában, 
  • valamint olyan sejtszintű folyamatokban, amelyek a daganatok növekedésével függhetnek össze.

A Dana-Farber Rákkutató Intézet SUNSHINE nevű klinikai vizsgálata áttétes vastagbélrákos betegeknél vizsgálta a nagy dózisú D-vitamin-kiegészítést. Az eredmények biztatóak voltak a betegség előrehaladásának késleltetése szempontjából, de a kutatók szerint további nagyobb vizsgálatokra van szükség.

A szűrést nem váltja ki

Fontos hangsúlyozni: 

a D-vitamin nem helyettesíti a vastagbélszűrést, az orvosi kezelést vagy az egészséges életmódot. Inkább egy olyan támogató tényező lehet, amelyre érdemes odafigyelni.

A D-vitaminban gazdag ételek segíthetnek a vastagbélrák kialakulásának csökkentésében
Fotó: brgfx / Freepik

D-vitaminhoz napfényből, zsírosabb halakból, tojásból és dúsított élelmiszerekből is hozzájuthatunk. Hiány esetén étrend-kiegészítő is szóba jöhet, de az adagolást érdemes laborvizsgálat és orvosi tanács alapján meghatározni.

A vastagbélrák megelőzésében továbbra is a rendszeres szűrés, a rostban gazdag étrend, a mozgás, a dohányzás kerülése és az egészséges testsúly megtartása a legfontosabb. A D-vitamin ebben nem csodafegyver, de hasznos része lehet a tudatos egészségvédelemnek – számolt be a tanulmányról az Egészségkalauz.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!