Nem csodaszer, mégis érdemes figyelni rá – ezért lehet fontos a D-vitamin a vastagbélrák megelőzésében

Nemzetközi kutatások alapján, a Nutrients folyóiratban az az áttekintés, amely 50 korábbi vizsgálat eredményeit foglalta össze. A tanulmány szerint a megfelelő D-vitamin-ellátottság összefügghet a vastagbélrák alacsonyabb kockázatával, és a betegség kimenetelére is kedvező hatással lehet.
Vastagbélrák: így kerülhet képbe a D-vitamin
A D-vitamin több ponton is támogathatja a szervezet működését:
- szerepe lehet a gyulladásos folyamatok mérséklésében,
- az immunrendszer szabályozásában,
- valamint olyan sejtszintű folyamatokban, amelyek a daganatok növekedésével függhetnek össze.
A Dana-Farber Rákkutató Intézet SUNSHINE nevű klinikai vizsgálata áttétes vastagbélrákos betegeknél vizsgálta a nagy dózisú D-vitamin-kiegészítést. Az eredmények biztatóak voltak a betegség előrehaladásának késleltetése szempontjából, de a kutatók szerint további nagyobb vizsgálatokra van szükség.
A szűrést nem váltja ki
Fontos hangsúlyozni:
a D-vitamin nem helyettesíti a vastagbélszűrést, az orvosi kezelést vagy az egészséges életmódot. Inkább egy olyan támogató tényező lehet, amelyre érdemes odafigyelni.
D-vitaminhoz napfényből, zsírosabb halakból, tojásból és dúsított élelmiszerekből is hozzájuthatunk. Hiány esetén étrend-kiegészítő is szóba jöhet, de az adagolást érdemes laborvizsgálat és orvosi tanács alapján meghatározni.
A vastagbélrák megelőzésében továbbra is a rendszeres szűrés, a rostban gazdag étrend, a mozgás, a dohányzás kerülése és az egészséges testsúly megtartása a legfontosabb. A D-vitamin ebben nem csodafegyver, de hasznos része lehet a tudatos egészségvédelemnek – számolt be a tanulmányról az Egészségkalauz.
Ez is érdekelheti:
A daganatos betegségek kialakulását nem lehet egyetlen okra visszavezetni, hiszen a genetika, az életmód és a környezeti hatások együtt formálják a kockázatot. A rák kialakulása sok esetben nem előzhető meg teljesen, de vannak olyan tényezők, amelyekre tudatos életmóddal érdemes figyelni.
Számos tudományos kutatás keresi a választ arra, miként befolyásolják az erős fűszerek a halálozási mutatókat. Az adatok szerint a chilipaprika rendszeres fogyasztása szoros kapcsolatban állhat a hosszabb élettel és a betegségekkel szembeni ellenálló képességgel. Bár az eredmények biztatóak, a pontos élettani folyamatok feltárása még jelenleg is tart.