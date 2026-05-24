Eddig ismeretlen veszélyre figyelmeztetnek a kutatók a D-vitaminnal kapcsolatban

A Surrey Egyetem, a John Innes Centre és a Quadram Institute Bioscience kutatói szerint a D2-vitamin-kiegészítők csökkenthetik a szervezetben a D3-vitamin szintjét. A szakemberek szerint ez azért lehet fontos, mert a D3-vitamin az a forma, amelyet a szervezet napfény hatására természetes módon állít elő, és amely hatékonyabban növeli az összesített D-vitamin-szintet.

A D-vitamin különböző formái eltérően hathatnak a szervezetre - Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

A Science Daily által ismertetett tanulmány randomizált, kontrollált vizsgálatok adatait elemezte. Az eredmények alapján a D2-vitamin szedése több esetben a D3-vitamin szintjének csökkenéséhez vezetett, sőt egyes vizsgálatokban a kontrollcsoporthoz képest is alacsonyabb értékeket mértek.

A D3-vitamin hatékonyabb lehet

Emily Brown kutató szerint a D-vitamin-pótlás továbbra is fontos, különösen az őszi és téli időszakban, amikor kevesebb napfény éri a szervezetet. A kutatás azonban arra utal, hogy a D3-vitamin a legtöbb ember számára előnyösebb választás lehet a D2-nél.

A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy a D3-vitamin az immunrendszer működésében is fontosabb szerepet játszhat. Egy korábbi tanulmány szerint a D3 képes serkenteni az úgynevezett I-es típusú interferon jelátviteli rendszert, amely a szervezet egyik első védelmi vonala a vírusokkal és baktériumokkal szemben.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy további kutatások szükségesek annak eldöntésére, hogy a jövőben a D3-vitamint kellene-e elsődleges étrend-kiegészítőként ajánlani. A kutatók szerint az egyéni egészségügyi állapot és szükségletek továbbra is fontos szempontok maradnak.

Meglepő trükk: így növelhető jelentősen a gomba D-vitamin-tartalma

A gombák D-vitamin-tartalma egy egyszerű, otthon is könnyen alkalmazható módszerrel jelentősen növelhető. A napfény hatására bekövetkező természetes folyamat révén ez a közkedvelt alapanyag, a gomba, értékes tápanyagforrássá válhat.