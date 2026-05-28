Szexi fotókkal és kemény dalszöveggel tér vissza a megcsalt énekesnő

Lily Allen újabb szerzeményében ismét odaszúrt exférjének, David Harbournak. A „Beg For Me” című dal remixverzióját jelentette be, amely a házasságuk fájdalmas felbomlásáról szól.
A pár tavaly vált el, és Lily korábbi albuma, a West End Girl is a kapcsolatuk válságából merített ihletet. Az énekesnő új dala arra utal, hogy a Stranger Things sztárja megcsalta őt egy „Madeline” nevű nővel írja a The Sun.

Lily Allen angol popénekesnő dalban vág vissza az exének
Új dal és merész fotók: újra támad Lily Allen

A hírek szerint Lily Allen azért kezdett nyomozni, mert gyanús lett neki férje viselkedése, és állítólag a Raya társkereső appon buktatta le. A „Beg For Me” szövege azt mutatja be, hogyan 

könyörgött a kapcsolat megmentéséért, miközben férje közömbösen viselkedett vele.

Lily az új remix promóciójához merész fehérneműs fotókat tett közzé Instagramon. A képeken áttetsző lingerie-ben és magas sarkúban pózolt, sokak szerint ezzel is exének üzent.

 A remix 2026. május 29-én jelenik meg. A pletykák szerint a remixben Jade Thirlwall, a Little Mix sztárja is közreműködik. A rajongók nagyon várják az együttműködést, és azt találgatják, hogy Jade színpadra léphet Lilyvel a Mighty Hoopla fesztiválon Londonban. Jade és Lily korábban is nyilatkoztak arról, hogy nagyra értékelik egymás zenéjét és támogatják egymást művészként.

Lily Allen és David Harbour válása körül egyre több a kérdés

Lily Allen és a Stranger Things sztárja, David Harbour 2024 végén dönthettek a válás mellett, miután a kapcsolatuk megromlott. A háttérben sok találgatás és bizonytalan részlet kering arról, mi vezethetett a szakításhoz.

 

Lily Allen megjelent az OnlyFansen

Lily Allen saját bevallása szerint az OnlyFansen feltöltött lábfotóival sokszor többet keres, mint a zenei streamingbevételeiből. A sztár a közösségi médiában beszélt arról is, hogy ez számára egy tudatos, bár sokakat meglepő kiegészítő bevételi forrás.

 

 

