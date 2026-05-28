Szexi fotókkal és kemény dalszöveggel tér vissza a megcsalt énekesnő

A pár tavaly vált el, és Lily korábbi albuma, a West End Girl is a kapcsolatuk válságából merített ihletet. Az énekesnő új dala arra utal, hogy a Stranger Things sztárja megcsalta őt egy „Madeline” nevű nővel – írja a The Sun.

Lily Allen angol popénekesnő dalban vág vissza az exének

Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Új dal és merész fotók: újra támad Lily Allen

A hírek szerint Lily Allen azért kezdett nyomozni, mert gyanús lett neki férje viselkedése, és állítólag a Raya társkereső appon buktatta le. A „Beg For Me” szövege azt mutatja be, hogyan

könyörgött a kapcsolat megmentéséért, miközben férje közömbösen viselkedett vele.

Lily az új remix promóciójához merész fehérneműs fotókat tett közzé Instagramon. A képeken áttetsző lingerie-ben és magas sarkúban pózolt, sokak szerint ezzel is exének üzent.

A remix 2026. május 29-én jelenik meg. A pletykák szerint a remixben Jade Thirlwall, a Little Mix sztárja is közreműködik. A rajongók nagyon várják az együttműködést, és azt találgatják, hogy Jade színpadra léphet Lilyvel a Mighty Hoopla fesztiválon Londonban. Jade és Lily korábban is nyilatkoztak arról, hogy nagyra értékelik egymás zenéjét és támogatják egymást művészként.