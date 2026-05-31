Egészséges nassolnivaló vagy alattomos cukorbomba? Vigyázzon, mennyit eszik ebből a gyümölcsből!

A datolya ma már nemcsak a közel-keleti konyhák alapélelmiszere, hanem egyre népszerűbb egészségtudatos alternatíva is. A legújabb kutatások szerint az emésztésre, bélflórára és akár a koleszterinszintre hatással lehet, ugyanakkor magas cukortartalma miatt a mértékletesség kulcsfontosságú – írja a Daily Mail.

Miért fontos a datolya hatása a koleszterinszintre?

A datolya népszerűsége látványosan nőtt az utóbbi időben: egyes adatok szerint megduplázódtak az eladások, amit részben a közösségi médiás recepttrendek, részben az egészségtudatosabb étrendek térnyerése magyaráz.

A szakértők szerint a datolya önmagában nem tekinthető koleszterincsökkentő „csodaszernek”, de egy kiegyensúlyozott, mediterrán jellegű étrend részeként támogathatja a szív- és érrendszeri egészséget.

Rosttartalma és növényi szteroljai révén csökkentheti a koleszterin felszívódását, és több vizsgálat szerint a rendszeres fogyasztás az összkoleszterin és a trigliceridszint mérséklődésével is összefügghet, miközben a HDL („jó”) koleszterin emelkedése is megfigyelhető egyes esetekben.

Hogyan támogatja a datolya az emésztést és a bélflórát?

A datolya jelentős rostforrás, amely segíti a bélműködés rendszerességét. Egy kisebb kutatás szerint a rendszeres fogyasztása 21 nap alatt növelheti a székletürítés gyakoriságát anélkül, hogy hasmenést okozna. Emellett prebiotikus hatású is, vagyis táplálja a jótékony bélbaktériumokat, köztük a Bifidobacterium és Lactobacillus törzseket. Ezek hozzájárulhatnak a jobb emésztéshez és a rövid szénláncú zsírsavak termelődéséhez, amelyek a bélrendszer működését is támogatják.

Mire kell figyelni a datolya fogyasztásánál?

Bár a datolya értékes vitaminokat, ásványi anyagokat és antioxidánsokat tartalmaz, kalóriatartalma magas: 100 gramm akár 275–315 kalóriát és körülbelül 65 gramm cukrot is jelenthet. Ezért különösen a cukorbetegeknek és vércukorproblémákkal élőknek érdemes óvatosan fogyasztaniuk. A szakértők hangsúlyozzák a mértékletességet, és azt javasolják, hogy a datolyát inkább kiegyensúlyozott étrend részeként, fehérjével vagy egészséges zsírokkal együtt fogyasszuk.