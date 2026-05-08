Amit ő látott, azt kevesen: 100 éves lett a természet ikonja

David Attenborough 1926-ban született Londonban, és már fiatalon érdeklődött a természet iránt: kövületeket és különleges köveket gyűjtött, ami későbbi pályáját is előrevetítette. A Cambridge-i Egyetemen természettudományt tanult, majd a BBC-hez került, ahol kezdetben még a televíziózás hőskorában dolgozott – írja a Wikipedia.

David Attenborough ikonikus természetfilmeket készített

Az 1950-es évektől kezdve vált ismertté, különösen a Zoo Quest című műsorral, amelyben egzotikus állatokat keresett a világ különböző pontjain. Ez a sorozat nemcsak a nézők számára volt újdonság, hanem a televíziózás történetében is mérföldkőnek számított.

A későbbi évtizedekben olyan ikonikus sorozatok fűződtek a nevéhez, mint a Life on Earth, a The Living Planet, a The Blue Planet vagy a Planet Earth. Ezek a produkciók nemcsak látványuk miatt lettek világsikerek, hanem azért is, mert Attenborough képes volt érthetően és szenvedéllyel mesélni a természetről.

A természettudós Pablóval, a gorillával az „Egy gorilla története – David Attenborough elmesélésében” című filmben, ami megtekinthető a Netflixen

Évtizedek óta harcol a klímaváltozás ellen

Kevesen tudják róla, hogy a BBC egyik vezetőjeként kulcsszerepet játszott a színes televíziózás elterjedésében is Nagy-Britanniában. Emellett több mint 30 díszdoktori címet kapott, és számos rangos díjjal ismerték el munkásságát.

Az elmúlt években Attenborough egyre határozottabban szólalt fel a klímaváltozás ügyében. Dokumentumfilmjeiben és nyilatkozataiban rendre hangsúlyozta: az emberiségnek sürgősen változtatnia kell.

Az igazság az, hogy a természet világa hanyatlóban van. De még nem késő. Ha most cselekszünk, még visszafordíthatjuk a folyamatot”

– mondta egy korábbi interjúban.

A kép 2022. június 8-án készült, amikor David Attenborough a windsori kastélyban kitüntetést vett át egy hivatalos ceremónián

David Attenborough az egész világot bejárta, generációk kedvence lett

Egy másik alkalommal Attenborough így fogalmazott:

A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, ha azt hisszük, valaki más majd megoldja helyettünk a problémákat.”

Attenborough különlegessége nemcsak a tudása, hanem az előadásmódja is. Nyugodt, jellegzetes hangja és közvetlen stílusa generációk számára tette szerethetővé a tudományt. Műsorai nem csupán információt adnak át, hanem érzelmi kapcsolatot is teremtenek a nézők és a természet között.

Érdekesség, hogy pályafutása során a világ szinte minden pontján megfordult, a sarkvidékektől a trópusi esőerdőkig. Több mint 70 éves karrierje alatt a technológia fejlődését is végigkísérte: a fekete-fehér felvételektől a legmodernebb, nagyfelbontású természetfilmekig.

Századik születésnapja alkalmából világszerte tisztelegnek előtte, hiszen nemcsak filmeket hagyott hátra, hanem egy szemléletet is: hogy a természet nemcsak csodálni való, hanem megőrizni is kötelességünk.