demencia

Nem mindegy, mit csinál ülés közben: ezek a tevékenységek árthatnak leginkább az agynak

Az emberi agy szempontjából nem mindegy, hogyan ülünk órákon át: egy friss svéd kutatás szerint a szellemi aktivitással járó ülőtevékenységek akár védhetnek is az időskori hanyatlástól. A kutatók szerint a demencia kialakulásának esélye jelentősen csökkent azoknál, akik olvasással, irodai munkával vagy más gondolkodást igénylő tevékenységgel töltötték ülőidejüket.
A vizsgálat több mint 20 ezer, 35 és 64 év közötti ember adatait követte nyomon csaknem két évtizeden át Svédországban. Az eredmények arra utalnak, hogy a passzív ülő életmód – például a túl sok tévénézés – növelheti a demencia kockázatát, míg az agyat aktívan használó szokások védőhatásúak lehetnek írja a Fox News.

demencia
Az olvasás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát.
Fotó: Unsplash

A demencia megelőzésében az aktív agymunka is kulcsszerepet játszhat

A kutatást a svéd Karolinska Intézet szakemberei végezték, és eredményeiket az American Journal of Preventive Medicine folyóiratban publikálták. A résztvevők kérdőívekben számoltak be ülési szokásaikról, fizikai aktivitásukról és életmódjukról. A demenciával kapcsolatos adatokat svéd egészségügyi és halálozási nyilvántartások alapján azonosították. Dr. Mats Hallgren vezető kutató szerint 

nem minden ülőtevékenység egyformán káros az agy számára. 

A szakember hangsúlyozta, hogy az ülés közbeni szellemi aktivitás fontos szerepet játszhat a későbbi kognitív állapot megőrzésében. A kutatás szerint nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is aktívnak kell maradnunk az öregedés során. Az amerikai CDC előrejelzése szerint 2060-ra közel 14 millió amerikai élhet Alzheimer-kórral, ezért a megelőzés egyre fontosabbá válik.

Ezzel a 3 egyszerű szokással lassítható az agy öregedése

Egy friss kutatás szerint a társas kapcsolatok, az élethosszig tartó tanulás és a térbeli tájékozódást fejlesztő tevékenységek segíthetnek lassítani az agy öregedését és csökkenthetik a demencia kockázatát. A szakemberek szerint az aktív szellemi élet erősíti az agy alkalmazkodóképességét, miközben a magány és a passzív életmód felgyorsíthatja a hanyatlást.

 

Demencia: ezért lehetnek nagyobb veszélyben a nők

A szakemberek szerint a nők esetében bizonyos kockázati tényezők erősebb szellemi hanyatlást okozhatnak, mint a férfiaknál. Ide sorolhaóak a hormonális változások, a hosszabb élettartam, de  a krónikus stressz és az alvásproblémák is szerepet játszhatnak. 

 

 

