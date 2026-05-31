Nem mindegy, mit csinál ülés közben: ezek a tevékenységek árthatnak leginkább az agynak

A vizsgálat több mint 20 ezer, 35 és 64 év közötti ember adatait követte nyomon csaknem két évtizeden át Svédországban. Az eredmények arra utalnak, hogy a passzív ülő életmód – például a túl sok tévénézés – növelheti a demencia kockázatát, míg az agyat aktívan használó szokások védőhatásúak lehetnek – írja a Fox News.

Az olvasás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát.

A demencia megelőzésében az aktív agymunka is kulcsszerepet játszhat

A kutatást a svéd Karolinska Intézet szakemberei végezték, és eredményeiket az American Journal of Preventive Medicine folyóiratban publikálták. A résztvevők kérdőívekben számoltak be ülési szokásaikról, fizikai aktivitásukról és életmódjukról. A demenciával kapcsolatos adatokat svéd egészségügyi és halálozási nyilvántartások alapján azonosították. Dr. Mats Hallgren vezető kutató szerint

nem minden ülőtevékenység egyformán káros az agy számára.

A szakember hangsúlyozta, hogy az ülés közbeni szellemi aktivitás fontos szerepet játszhat a későbbi kognitív állapot megőrzésében. A kutatás szerint nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is aktívnak kell maradnunk az öregedés során. Az amerikai CDC előrejelzése szerint 2060-ra közel 14 millió amerikai élhet Alzheimer-kórral, ezért a megelőzés egyre fontosabbá válik.