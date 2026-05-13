Demi Moore simán lenyomta a fiatal sztárokat Cannes vörös szőnyegén

A 63 éves színésznő már az érkezésével hatalmas feltűnést keltett a francia Riviérán. Demi Moore egy különleges, pöttyös Jacquemus szettben jelent meg a fotósok előtt, miközben az erős szél folyamatosan belekapott a hajába és a ruhájába is — a képek mégis inkább filmszerűek lettek, mint kínosak – írja a DailyMail.

Demi Moore brutálisan dögös megjelenésével pillanatok alatt felrobbantotta Cannes vörös szőnyegét Fotó: LUCA CARLINO / NurPhoto

Demi Moore idén is letarolta Cannes vörös szőnyegét

Később az esti nyitóceremóniára is átöltözött, ahol egy csillogó, váll nélküli fehér ruhában jelent meg, látványos gyémántékszerekkel. A rajongók szerint egyszerűen lehetetlen volt nem őt nézni.

A színésznő ráadásul nem véletlenül kap most ekkora figyelmet: a Szer című filmje tavaly Cannes egyik legnagyobb szenzációja volt, idén pedig már a fesztivál zsűrijében foglal helyet.

Nem csak Demi Moore kavarta fel Cannes-t

A vörös szőnyegen több hollywoodi legenda is feltűnt. A 92 éves Joan Collins új filmje miatt érkezett a fesztiválra, míg a 88 éves Jane Fonda szintén megjelent az eseményen, de az este végére mégis Demi Moore neve uralta az internetet.

