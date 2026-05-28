Denise Richards újra bevállalós szerepben – ledöbbentek a nézők

Az 55 éves színésznő ismét Shauna Fulton karakterét alakítja a Gazdagok és szépek című sorozatban. Denise Richards korábban közel három éven át játszotta a karaktert, mielőtt 2022-ben távozott volna a produkcióból – írja a DailyMail.

Denise Richards 55 évesen is elképesztő formában tér vissza a Gazdagok és szépek sorozatba Fotó: BRIANNA BRYSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Denise Richards szerint a Gazdagok és szépek forgatása elképesztően kemény

A színésznő elmondta, hogy meglepően könnyű volt visszatérnie a forgatásra.

„Olyan érzés, mintha sosem mentem volna el” — fogalmazott Denise Richards, aki szerint a stáb támogató légköre rengeteget segített neki abban, hogy ismét gyorsan belerázódjon a munkába.

A színésznő arról is beszélt, hogy a napi sorozatok forgatása hatalmas koncentrációt igényel.

Elmondása szerint gyakran óriási mennyiségű szöveget kell rövid idő alatt megtanulni, miközben a jeleneteket sokszor egyetlen felvételből rögzítik.

Denise Richards felidézte, hogy az első forgatási napján több mint 50 oldalnyi szöveget kapott, ami akkor szinte pánikba ejtette.

„Azt sem tudtam, hogyan fogom ezt megoldani” — emlékezett vissza.

Új korszak kezdődhet Denise Richards életében

Az elmúlt években Denise Richards neve nemcsak a televíziózás miatt szerepelt a címlapokon. A sztár azután kezdett előfizetéses tartalmakat készíteni, hogy lánya, Sami Sheen is komoly sikereket ért el ezen a területen.

A színésznő szerint azonban továbbra is a színészet az igazi szenvedélye, és örül annak, hogy ismét kamerák elé állhat.

A visszatérő epizódban Shauna Fulton újra találkozik korábbi szerelmével, Bill Spencerrel, valamint Wyatt Spencerrel is, ami újabb konfliktusokat és váratlan fordulatokat hozhat a Gazdagok és szépek történetébe.

Régi kedvencek nyomában: Denise Richards

A Csillagközi invázió és a Vad vágyak sztárja, James Bond vágyainak tárgya volt a kilencvenes évek végén a gyönyörű színésznő. Denise Richards nevezetes házassága egy másik filmsztárral rosszul sült el, de hogy alakult a karrierje azóta?

Denise Richards megmutatta, hogyan változott az arca ráncfelvarrás után

Ritkán látni ilyet Hollywoodban, hogy egy világsztár ennyire őszintén beszéljen a plasztikai beavatkozásairól. Denise Richards most minden eddiginél nyíltabban vallott, és megmutatta azokat a felvételeket is, amelyeket mások inkább eltitkolnának.

