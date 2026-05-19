Állatkínzás vagy hiszti? Depressziós elefántok miatt perlik az állatkertet

A johannesburgi állatkert ellen több állatvédő szervezet indított pert, mert szerintük az ott élő három depressziós elefánt — Lammie, Ramadiba és Mopane — súlyosan szenved a bezártságtól. A civilek szerint a depressziós elefántok olyan viselkedést mutatnak, amely egyértelmű pszichés problémákra utal – írja az ABC.

Állatvédők szerint a depressziós elefántok nem megfelelő körülmények között élnek a dél-afrikai johannesburgi állatkertben Fotó:Illusztráció/Unsplash

Természetes környezet nélkül élhetnek a depressziós elefántok

Az ügyet tárgyaló dél-afrikai bíróságnak most arról kell döntenie, hogy az állam valóban eleget tesz-e az állatvédelmi kötelezettségeinek. Az állatvédők szerint az elefántok kifutója túl kicsi, ráadásul hiányoznak azok a természetes elemek is, amelyekre az állatoknak szükségük lenne.

A szakemberek szerint az elefántok normális esetben hatalmas területeken mozognak, nagy csordákban élnek, és rendkívül összetett társas kapcsolatokat alakítanak ki. A johannesburgi állatkertben élő állatok azonban egy futballpályányi területen kénytelenek élni.

Az állatvédők szerint a három állat gyakran csak mozdulatlanul álldogál, vagy ismétlődő mozgásokat végez. A szakértők ezt komoly stressz és lelki szenvedés jelének tartják.

A civilek azt is kifogásolják, hogy a kifutóban alig található természetes inger. Nincsenek nagy fák, amelyekről táplálékot szerezhetnének, és sárfürdőzésre alkalmas terület sem áll rendelkezésükre.

A johannesburgi állatkert ugyanakkor tagadja a vádakat. Közleményükben azt állították, hogy az elefántok egészségesek, megfelelő ellátást kapnak, és a látogatók valamint az állatkerti dolgozók is kedvelik őket.

Korábban már volt hasonló eset

A mostani ügy azért is kapott különösen nagy figyelmet, mert tavaly már történt egy hasonló eset Dél-Afrikában. Akkor egy Charley nevű idős elefántot szállítottak át egy természetvédelmi rezervátumba, miután szakértők szerint magányossá vált az állatkerti élet során.

Az állat hosszú éveket töltött fogságban, többek között egy cirkuszban is, mielőtt végül egy nagyobb természetes élőhelyre került volna. Az állatvédők most azt szeretnék elérni, hogy a johannesburgi állatkert három elefántja is hasonló lehetőséget kapjon.