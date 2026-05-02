Van, aki sosem betegszik meg – most kiderült, miért

A dermcidin a verejtékmirigyekben termelődik, majd az izzadsággal kerül a bőr felszínére, ahol eddig főként baktériumok és gombák elleni védekező anyagként ismerték. Egy friss, 2026 márciusában megjelent PNAS-tanulmány szerint azonban antivirális hatása is lehet, különösen az influenza esetében – írja a Bild.

A dermcidin az izzadságban található természetes fehérje, amely segíthet megvédeni a szervezetet a vírusoktól Fotó:Illusztráció/Unplash

Dermcidin: természetes védelem vírusok ellen

A kutatók szerint a dermcidin az influenzavírus egyik fontos fehérjéjéhez, a hemagglutininhez kötődhet, ezzel akadályozva meg, hogy a vírus bejusson a sejtekbe. Ez azért különösen izgalmas, mert a hatás már a fertőzés korai szakaszában érvényesülhet.

A vizsgálatok alapján azoknál, akik influenzával találkoztak, de nem alakultak ki náluk tünetek, magasabb dermcidinszintet mértek. Ez nem jelenti azt, hogy a sok izzadás automatikusan megvédi Önt a betegségtől, mert nem az izzadság mennyisége, hanem a dermcidin termelődése számít.

A kutatók szerint a dermcidin nemcsak influenza, hanem más légúti vírusok — például egyes koronavírusok és a kanyaróvírus — ellen is ígéretes lehet, de ehhez további vizsgálatokra van szükség.

Íme négy egyszerű tipp, amivel csökkenthetjük az izzadást

A nagy nyári hőségben nemcsak több folyadékot igényel a szervezet, de jóval többet izzadunk is. Az izzadság csökkentésére azonban nemcsak a drogériák polcain található termékek használnak, hanem néhány házi praktika is segíthet leküzdeni a problémát.

Kiderült, hogy sokan rosszul használják a dezodort

A verejtékmirigyek egész nap dolgoznak, de nem egyenletes ritmusban. Reggel felpörög a nap, a testhő nő, a mozgás fokozódik, és ezzel együtt az izzadás is. Ezért sokan ösztönösen ekkor nyúlnak a dezodor után. Ugyanakkor, ha a célunk nemcsak az illatosítás, hanem az izzadság mennyiségének csökkentése is, akkor az időzítés kulcskérdés. Mert míg a dezodor a szagokat semlegesíti, addig az izzadásgátló az izzadás fiziológiájába avatkozik be.