Hatalmas összecsapás Belgrád utcáin, több tízezren követelték a kormányváltást – drámai képek

Szerbiában, Belgrádban 2026. május 23-án este tartották meg a „Studenti pobeđuju”, vagyis „A diákok győznek” jelszóval meghirdetett demonstrációt – írja a meduza.io. A tüntetők előrehozott választásokat követeltek, miközben a megmozdulások hátterében továbbra is a 2024 novemberében történt újvidéki vasútállomási tragédia áll, amelyben 16 ember vesztette életét.
Diáktüntetés Belgrádban: eltérő számok a résztvevőkről
A szerb rendőrség szerint körülbelül 34 ezren voltak jelen a belgrádi megmozduláson, míg független becslések ennél jóval nagyobb tömegről számoltak be. A tiltakozás a Szlavija téren indult, majd a főváros több pontján is feszültség alakult ki.
A demonstráció alapvetően békésnek indult, később azonban összecsapások történtek a rendőrök és egyes tüntetők között. A hatóságok több embert őrizetbe vettek.
Tovább nőhet a feszültség Szerbiában
A május 23-i tüntetés azt mutatja, hogy a tiltakozáshullám nem csillapodik. A szerbiai diákok továbbra is átláthatóságot, felelősségre vonást és politikai változást követelnek.
A következő hetekben kulcskérdés lehet, hogy a hatalom kitűzi-e az előrehozott választások időpontját, vagy újabb demonstrációk következnek Belgrádban és más szerb városokban.
