Hatalmas összecsapás Belgrád utcáin, több tízezren követelték a kormányváltást – drámai képek

Szerbiában, Belgrádban 2026. május 23-án este tartották meg a „Studenti pobeđuju”, vagyis „A diákok győznek” jelszóval meghirdetett demonstrációt – írja a meduza.io. A tüntetők előrehozott választásokat követeltek, miközben a megmozdulások hátterében továbbra is a 2024 novemberében történt újvidéki vasútállomási tragédia áll, amelyben 16 ember vesztette életét.

Hatalmas diáktüntetés volt Belgrádban, összecsapások is történtek

Fotó: FILIP STEVANOVIC / ANADOLU / AFP

Diáktüntetés Belgrádban: eltérő számok a résztvevőkről

A szerb rendőrség szerint körülbelül 34 ezren voltak jelen a belgrádi megmozduláson, míg független becslések ennél jóval nagyobb tömegről számoltak be. A tiltakozás a Szlavija téren indult, majd a főváros több pontján is feszültség alakult ki.

@nacionalni.magazin Na društvenim mrežama pojavljuje se sve više snimaka napada na policiju. Skup, koji je tokom većeg dela večeri protekao bez većih incidenata, posle formalnog dela nastavio se tenzijama između dela okupljenih i policije. Na snimcima se vidi grupa mlađih demonstranata koja se približava kordonima, nakon čega ka policiji lete pirotehnika i različiti predmeti. Policija je potom intervenisala kako bi sprečila dalje širenje sukoba. Incidenti su bacili senku na najavljeni miran karakter protesta i ponovo otvorili pitanje odgovornosti za ponašanje učesnika nakon završetka skupa. ♬ original sound - Nacionalni Magazin

A demonstráció alapvetően békésnek indult, később azonban összecsapások történtek a rendőrök és egyes tüntetők között. A hatóságok több embert őrizetbe vettek.

Tovább nőhet a feszültség Szerbiában

A május 23-i tüntetés azt mutatja, hogy a tiltakozáshullám nem csillapodik. A szerbiai diákok továbbra is átláthatóságot, felelősségre vonást és politikai változást követelnek.