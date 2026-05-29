Diana hercegnő legendás Jaguárja árverésre kerül – olyan összegre becsülik, hogy attól leesik az álla

A Diana hercegnő által használt Jaguar XJ40 Sovereign június elején kerül online árverésre az Egyesült Királyságban. A szakértők szerint az autó akár 100 ezer fontért is gazdára találhat, ami többszöröse a hasonló típusú járművek piaci értékének – tájékoztat a Daily Mail.

Diana hercegnő Jaguárja most új tulajdonosra találhat egy brit online aukción

Fotó: SEBASTIEN DUPUY / AFP

A zöld színű Jaguar 1994 márciusában került a királyi flottába, és Diana hercegnő egészen 1997 februárjáig rendszeresen használta. Az autó különösen arról vált ismertté, hogy a hercegnő ezzel érkezett a Vanity Fair egyik londoni rendezvényére 1994 júniusában, amikor a később legendássá vált fekete estélyi ruhát viselte.

A négyliteres motorral szerelt járműben mintegy 72 ezer kilométer található. Az autót évtizedeken keresztül fűtött garázsban tárolták, és az elmúlt években alig használták. A Jaguar eredeti szervizkönyvével együtt kerül kalapács alá, valamint több olyan részletet is megőrzött, amely a királyi használatra emlékeztet.

Miért olyan értékes Diana hercegnő autója?

Az árverést lebonyolító szakemberek szerint önmagában a jármű értéke jóval alacsonyabb lenne, azonban a Diana hercegnőhöz köthető története jelentősen növeli az árát. A királyi család egykori tagjához kapcsolódó tárgyak rendszerint nagy érdeklődést váltanak ki a gyűjtők körében.

A Jaguar ráadásul több alkalommal is szerepelt sajtófotókon és televíziós felvételeken, így a hercegnő életének egyik ismert darabjává vált.

Az árverés hírével együtt ismét reflektorfénybe került az a fekete estélyi ruha is, amelyet Diana hercegnő az autóból kiszállva viselt 1994-ben. A ruhát Christina Stambolian tervezte, és az évek során a modern királyi történelem egyik legismertebb divatikonjává vált.

A ruhát Diana később jótékonysági árverésen értékesítette, és azóta több kiállításon is bemutatták. Az alkotás ma már a hercegnő örökségének egyik legismertebb tárgyi emléke.

Mikor kezdődik Diana hercegnő autójának árverése?

A Jaguar online aukciója június 1-jén kezdődik. Az árverést szervező cég szerint komoly érdeklődés várható, és az autó akár licitháborút is kiválthat a gyűjtők között.