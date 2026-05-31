Nem kell koplalni: ez a diéta jóllakottan segíthet a fogyásban

2026-ban Emma Bardwell táplálkozási szakértő saját tapasztalataiból kiindulva mutatta be azt a diétát, amelyet a változókor tüneteinek enyhítése és az energiaszint javítása miatt kezdett követni. A módszer lényege egyszerű: minden főétkezésben legyen elegendő fehérje, naponta jusson elég rost a szervezetbe, és hetente minél többféle növényi alapanyag kerüljön a tányérra.
Diéta tiltások nélkül: erre épül a módszer
A terv nem a koplalásról vagy a kedvenc ételek teljes elhagyásáról szól. A cél inkább az, hogy az étkezések laktatóbbak legyenek, így csökkenjen a nassolás és a hirtelen éhségérzet.
A módszer három fő pillére:
étkezésenként körülbelül 30 gramm fehérje, napi 30 gramm rost, valamint heti 30 különböző növényi alapanyag.
Ide nemcsak a zöldségek és gyümölcsök tartoznak, hanem a magvak, hüvelyesek, fűszerek és teljes értékű gabonák is.
Több energia, kevesebb nassolás
A fehérje segíthet hosszabb ideig fenntartani a jóllakottságérzetet, míg a rost támogatja az emésztést és kiegyensúlyozottabbá teheti a vércukorszintet.
Ez különösen azoknak lehet hasznos, akik napközben gyakran tapasztalnak fáradtságot, édességvágyat vagy energialöketek és mélypontok váltakozását.
Emma Bardwell szerint nála a rendszeresebb, tudatosabb étkezés javította az alvást, csökkentette a puffadást, és segített visszanyerni az energikusabb mindennapokat.
Nem gyors megoldás, hanem új szokás
A szakértő szerint a tartós változás nem a drasztikus korlátozásokon múlik. Sokkal fontosabb, hogy az ember ne hagyjon ki étkezéseket, ne koplaljon napközben, majd este túlegye magát, hanem következetesen építse fel a tányérját.
Ez a fajta diéta inkább életmódváltásként működhet: nem tökéletességet vár, hanem apró, tartható változtatásokat, amelyek hosszabb távon is beilleszthetők a mindennapokba – írja a Daily Mail.
Kávéval és csokival az egészségért? Furcsa elmélet terjed
Évek óta azt halljuk, hogy a napi öt adag zöldség és gyümölcs az egészség alapja. A kávé és étcsokoládé kapcsán most olyan kutatási eredmények kerültek elő, amelyek sokakat meglephetnek.
Mézet tesz a teájába? Ezt jobb, ha tudja
Sokan természetes csodaszerként tekintenek rá, pedig a kép ennél árnyaltabb. A méz valóban tartalmazhat értékes antioxidánsokat és támogathatja az emésztést, de közben továbbra is cukor, ezért nem mindegy, mennyit fogyaszt belőle.