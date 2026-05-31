Nem kell koplalni: ez a diéta jóllakottan segíthet a fogyásban

2026-ban Emma Bardwell táplálkozási szakértő saját tapasztalataiból kiindulva mutatta be azt a diétát, amelyet a változókor tüneteinek enyhítése és az energiaszint javítása miatt kezdett követni. A módszer lényege egyszerű: minden főétkezésben legyen elegendő fehérje, naponta jusson elég rost a szervezetbe, és hetente minél többféle növényi alapanyag kerüljön a tányérra.

Diéta éhezés nélkül: ez a módszer segíthet jóllakottan fogyni

Diéta tiltások nélkül: erre épül a módszer

A terv nem a koplalásról vagy a kedvenc ételek teljes elhagyásáról szól. A cél inkább az, hogy az étkezések laktatóbbak legyenek, így csökkenjen a nassolás és a hirtelen éhségérzet.

A módszer három fő pillére:

étkezésenként körülbelül 30 gramm fehérje, napi 30 gramm rost, valamint heti 30 különböző növényi alapanyag.

Ide nemcsak a zöldségek és gyümölcsök tartoznak, hanem a magvak, hüvelyesek, fűszerek és teljes értékű gabonák is.

Több energia, kevesebb nassolás

A fehérje segíthet hosszabb ideig fenntartani a jóllakottságérzetet, míg a rost támogatja az emésztést és kiegyensúlyozottabbá teheti a vércukorszintet.

Ez különösen azoknak lehet hasznos, akik napközben gyakran tapasztalnak fáradtságot, édességvágyat vagy energialöketek és mélypontok váltakozását.

Emma Bardwell szerint nála a rendszeresebb, tudatosabb étkezés javította az alvást, csökkentette a puffadást, és segített visszanyerni az energikusabb mindennapokat.

A diéta nem feltétlenül jelent koplalást: a fehérjére, rostra és változatos növényi ételekre épülő módszer tarthatóbb lehet

Nem gyors megoldás, hanem új szokás

A szakértő szerint a tartós változás nem a drasztikus korlátozásokon múlik. Sokkal fontosabb, hogy az ember ne hagyjon ki étkezéseket, ne koplaljon napközben, majd este túlegye magát, hanem következetesen építse fel a tányérját.

Ez a fajta diéta inkább életmódváltásként működhet: nem tökéletességet vár, hanem apró, tartható változtatásokat, amelyek hosszabb távon is beilleszthetők a mindennapokba – írja a Daily Mail.