Óriási dinoszauruszt fedeztek fel Thaiföldön, kilenc elefánt tömegét is elérhette

Thaiföld északkeleti részén, Chaiyaphum tartományban talált fosszíliák alapján 2026 májusában brit és thai kutatók írták le az új fajt, amely a Nagatitan chaiyaphumensis nevet kapta. A dinoszaurusz mintegy 100–120 millió évvel ezelőtt élhetett, vagyis jóval korábban, mint a Tyrannosaurus rex, és testtömege elérhette a 27 tonnát.
Dinoszaurusz, amely kilenc elefánt súlyát is elérhette
A nagatitan a hosszú nyakú, növényevő sauropodák közé tartozott. Mérete valóban lenyűgöző lehetett:
a kutatók szerint tömege nagyjából kilenc felnőtt ázsiai elefántéval vetekedett, hossza pedig meghaladhatta egy diplodocusét is, azaz a 33métert.
Ezért kapta különleges nevét
A Nagatitan chaiyaphumensis név több jelentést is hordoz.
A „thaiföldi utolsó titán”
A kutatók azért is különlegesnek tartják a leletet, mert a maradványok Thaiföld legfiatalabb dinoszauruszokat őrző kőzetrétegéből kerültek elő. Később a térség sekély tengerré változhatott, ezért elképzelhető, hogy ez az egyik legkésőbbi nagy sauropoda, amelyet Délkelet-Ázsiában valaha találnak.
A klíma is segíthetett az óriások kialakulásában
A nagatitan idején a Földön magasabb lehetett a szén-dioxid-szint és a hőmérséklet. A kutatók szerint ez hatással lehetett a növényzetre, amely a hatalmas testű növényevő dinoszauruszok táplálékául szolgált. A felfedezés így nemcsak egy új fajról, hanem az ősi éghajlat és az óriás dinoszauruszok kapcsolatáról is új információkat adhat – számolt be a BBC.
A „naga” a délkelet-ázsiai mondavilág kígyószerű lényére utal, a „titan” a görög mitológia óriásait idézi, míg a „chaiyaphumensis” a thaiföldi tartományra utal, ahol a fosszíliákat megtalálták.