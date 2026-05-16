Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Közel a totális összeomlás Németországban - egész Európa beleremeghet

Rendkívüli

Különleges leletre bukkant egy 8 éves kisfiú a sivatagban – a régészek sem hittek a szemüknek

dinoszaurusz

Óriási dinoszauruszt fedeztek fel Thaiföldön, kilenc elefánt tömegét is elérhette

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy eddig ismeretlen, hatalmas növényevő dinoszaurusz maradványait azonosították Thaiföldön. A dinoszaurusz a kutatók szerint Délkelet-Ázsia eddig ismert legnagyobb példánya lehetett, és akár 27 méter hosszúra is megnőhetett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dinoszauruszleletThaiföld

Thaiföld északkeleti részén, Chaiyaphum tartományban talált fosszíliák alapján 2026 májusában brit és thai kutatók írták le az új fajt, amely a Nagatitan chaiyaphumensis nevet kapta. A dinoszaurusz mintegy 100–120 millió évvel ezelőtt élhetett, vagyis jóval korábban, mint a Tyrannosaurus rex, és testtömege elérhette a 27 tonnát.

Dinoszaurusz óriást azonosítottak Thaiföldön: a nagatitan 27 méter hosszú lehetett, és Délkelet-Ázsia legnagyobb lelete
Dinoszaurusz óriást azonosítottak Thaiföldön: a nagatitan 27 méter hosszú lehetett, és Délkelet-Ázsia legnagyobb lelete
Fotó: AI generált kép

Dinoszaurusz, amely kilenc elefánt súlyát is elérhette

A nagatitan a hosszú nyakú, növényevő sauropodák közé tartozott. Mérete valóban lenyűgöző lehetett: 

a kutatók szerint tömege nagyjából kilenc felnőtt ázsiai elefántéval vetekedett, hossza pedig meghaladhatta egy diplodocusét is, azaz a 33métert.

Nagatitan chaiyaphumensis életrekonstrukciója
Nagatitan chaiyaphumensis életrekonstrukciója
Fotó: By Connor Ashbridge - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=191965111 / Wikipedia

Ezért kapta különleges nevét

A Nagatitan chaiyaphumensis név több jelentést is hordoz. 

A „naga” a délkelet-ázsiai mondavilág kígyószerű lényére utal, a „titan” a görög mitológia óriásait idézi, míg a „chaiyaphumensis” a thaiföldi tartományra utal, ahol a fosszíliákat megtalálták.

A „thaiföldi utolsó titán”

A kutatók azért is különlegesnek tartják a leletet, mert a maradványok Thaiföld legfiatalabb dinoszauruszokat őrző kőzetrétegéből kerültek elő. Később a térség sekély tengerré változhatott, ezért elképzelhető, hogy ez az egyik legkésőbbi nagy sauropoda, amelyet Délkelet-Ázsiában valaha találnak.

A klíma is segíthetett az óriások kialakulásában

A nagatitan idején a Földön magasabb lehetett a szén-dioxid-szint és a hőmérséklet. A kutatók szerint ez hatással lehetett a növényzetre, amely a hatalmas testű növényevő dinoszauruszok táplálékául szolgált. A felfedezés így nemcsak egy új fajról, hanem az ősi éghajlat és az óriás dinoszauruszok kapcsolatáról is új információkat adhat – számolt be a BBC.

Ez is érdekelheti:

Elképesztő fordulat: egy hörcsögméretű lény írhatja át a Föld történetét

Egy új fosszília döbbenetes részleteket árul el a földtörténet egyik legnagyobb kihalási eseményéről. Az ősi emlős 75 millió éves fosszíliája új részleteket tár fel a kréta kori élővilágról és a túlélés mechanizmusairól.

A tudósok is alig hittek a szemüknek – 300 millió éves rejtély oldódott meg

Teljesen új megvilágításba került egy 300 millió éves tengeri lelet eredete. Az eddig polip fosszíliának hitt lelet kapcsán a tudósok arra jutottak, hogy a maradvány nem a legkorábbi ismert poliphoz tartozhatott. A kutatás ezzel alapjaiban kérdőjelezi meg a korábbi feltételezéseket.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!