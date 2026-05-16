Óriási dinoszauruszt fedeztek fel Thaiföldön, kilenc elefánt tömegét is elérhette

Thaiföld északkeleti részén, Chaiyaphum tartományban talált fosszíliák alapján 2026 májusában brit és thai kutatók írták le az új fajt, amely a Nagatitan chaiyaphumensis nevet kapta. A dinoszaurusz mintegy 100–120 millió évvel ezelőtt élhetett, vagyis jóval korábban, mint a Tyrannosaurus rex, és testtömege elérhette a 27 tonnát.

Dinoszaurusz óriást azonosítottak Thaiföldön: a nagatitan 27 méter hosszú lehetett, és Délkelet-Ázsia legnagyobb lelete

Dinoszaurusz, amely kilenc elefánt súlyát is elérhette

A nagatitan a hosszú nyakú, növényevő sauropodák közé tartozott. Mérete valóban lenyűgöző lehetett:

a kutatók szerint tömege nagyjából kilenc felnőtt ázsiai elefántéval vetekedett, hossza pedig meghaladhatta egy diplodocusét is, azaz a 33métert.

Nagatitan chaiyaphumensis életrekonstrukciója

Ezért kapta különleges nevét

A Nagatitan chaiyaphumensis név több jelentést is hordoz.

A „thaiföldi utolsó titán”

A kutatók azért is különlegesnek tartják a leletet, mert a maradványok Thaiföld legfiatalabb dinoszauruszokat őrző kőzetrétegéből kerültek elő. Később a térség sekély tengerré változhatott, ezért elképzelhető, hogy ez az egyik legkésőbbi nagy sauropoda, amelyet Délkelet-Ázsiában valaha találnak.

A klíma is segíthetett az óriások kialakulásában

A nagatitan idején a Földön magasabb lehetett a szén-dioxid-szint és a hőmérséklet. A kutatók szerint ez hatással lehetett a növényzetre, amely a hatalmas testű növényevő dinoszauruszok táplálékául szolgált. A felfedezés így nemcsak egy új fajról, hanem az ősi éghajlat és az óriás dinoszauruszok kapcsolatáról is új információkat adhat – számolt be a BBC.