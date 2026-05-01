Napi egy marék ebből a csodaszerből, és a szervezete meghálálja

A Daily Mail összefoglaló szerint a dió tápanyagokban gazdag, még kis mennyiségben is sokat adhat a napi étrendhez. A dió rostot, fehérjét, egészséges zsírokat, E-vitamint, magnéziumot és antioxidáns hatású polifenolokat is tartalmaz, ezért nemcsak laktató, hanem több fontos egészségügyi folyamatot is támogathat.

Napi egy marék dió, és a szervezete is meghálálhatja

Fotó: wirestock / Freepik

Miért ennyire egészséges a dió?

A szakértők szerint a dió egyik legnagyobb előnye, hogy gazdag omega–3 zsírsavakban, köztük alfa-linolénsavban (ALA), amely hozzájárulhat a szív- és érrendszer, az agy és a sejtek megfelelő működéséhez. Emellett a benne található egészséges zsírok, rostok és fehérjék segíthetnek abban is, hogy tovább jóllakottnak érezze magát.

Dió és koleszterin: ezért érdemes naponta fogyasztani

Kutatások szerint napi egy marék dió csökkentheti az összkoleszterin és az úgynevezett rossz LDL-koleszterin szintjét is.

A rendszeres fogyasztás ezért különösen hasznos lehet azoknak, akik természetes módon támogatnák szívük egészségét.

Mire kell figyelni fogyasztáskor?

A dió kalóriadús élelmiszer, ezért nem érdemes túlzásba vinni. Nagyobb mennyiségben emésztési panaszokat is okozhat, allergia esetén pedig különösen körültekintőnek kell lenni, illetve vérhígító szedése mellett is ajánlott orvossal egyeztetni.