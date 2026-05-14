Olyan szettek voltak a Dior Cruise 2027-en, hogy az internet azonnal felrobbant

A Dior Cruise 2027 vörös szőnyegén Miley Cyrus egy lazább, dupla farmer szettben jelent meg, ami teljesen eltért az este elegáns hangulatától. A rajongók egy része imádta a merész választást, mások szerint túlságosan hétköznapi volt a megjelenése – írja a DailyMail.

A Dior Cruise 2027 eseményén Miley Cyrus farmeres szettje és Sabrina Carpenter áttetsző ruhája vitte a show-t Fotó: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dior Cruise 2027: áttetsző ruhák és merész sztárszettek vitték a show-t

Sabrina Carpenter ezúttal egy áttetsző, sárga Dior ruhában pózolt a kamerák előtt, amely alatt jól látható volt a fehér csipkés fehérneműje is. Anya Taylor-Joy ezzel szemben egy elegáns fekete összeállítással érkezett, amellyel ismét bebizonyította, miért tartják Hollywood egyik legstílusosabb sztárjának. A Dior Cruise 2027 eseményén többek között Al Pacino, Jeff Goldblum, Jisoo, Miranda Kerr és Patrick Schwarzenegger is feltűnt.

A Dior Cruise 2027 bemutatója ezúttal sem csak a divatról szólt, hanem a sztárok meghökkentő, sokszor megosztó megjelenéseiről is. Miley Cyrus farmeres szettje, Sabrina Carpenter áttetsző ruhája és a merész vörös szőnyeges pillanatok elárasztották a közösségi médiát, ahol a rajongók órákon át vitatkoztak az este legjobb és legfurcsább szettjeiről.