Alkalmanként rágyújt? Rossz hír érkezett, ezt jobb, ha tudja

26 perce
Sokan azt hiszik, néhány szál cigaretta nem árthat igazán. Egy új kutatás szerint azonban a dohányzás már alkalmi formában is komoly veszélyt jelenthet. A tüdőrák kockázata évekkel később is magasabb maradhat.
A dohányzás veszélyeiről évtizedek óta rengeteg kutatás készül, egy új amerikai vizsgálat azonban most arra figyelmeztet: nem csak a láncdohányosok vannak komoly veszélyben. A kutatók szerint az alkalmi cigarettázás is hosszú távú egészségkárosodást okozhat, és évekkel később is növelheti a tüdőrák kialakulásának esélyét – írja a Daily Mail.

Az alkalmi dohányzás is növelheti a tüdőrák kockázatát – Fotó: Pexels

A dohányzás akkor is veszélyes lehet, ha valaki csak bulikban gyújt rá

Az amerikai kutatás szerint az alkalmi dohányzás is okozhat tüdőrákot, még akkor is, ha valaki naponta csak néhány szál cigarettát szív el. A szakemberek közel egymillió, 50 és 80 év közötti veterán egészségügyi adatait elemezték, és arra jutottak, hogy a jelenlegi tüdőrákszűrési irányelvek sok esetben nem szűrik ki a veszélyeztetetteket.

Az Egyesült Államokban jelenleg úgynevezett „dobozév” alapján mérik a dohányzás kockázatát. Ez azt veszi figyelembe, hogy valaki naponta hány doboz cigarettát szívott el, illetve hány éven át dohányzott. A kutatók szerint azonban nem feltétlenül a napi mennyiség a legfontosabb tényező, hanem maga a dohányzással eltöltött idő. A vizsgálat szerint azoknál is magas lehet a tüdőrák kockázata, akik hosszú éveken át csak alkalmanként cigarettáztak. A szakemberek úgy találták, hogy ha kizárólag azt nézik, hány évig dohányzott valaki, több veszélyeztetett embert lehet azonosítani, mint a jelenlegi módszerrel.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a leszokás után a veszély nem tűnik el teljesen. Bár a dohányzás abbahagyása minden életkorban csökkenti a rák kialakulásának esélyét, a kockázat akár évtizedekig is magasabb maradhat. A szakértők szerint ezért fontos lenne, hogy az alkalmi dohányosok is tisztában legyenek a veszélyekkel, mert a kevés, de rendszeres cigarettázás sem tekinthető biztonságosnak.

Egyetlen rossz szokás tizenévesen a sokszorosára növeli a szélütés és az infarktus kockázatát

Egy friss, sokkoló koreai tanulmány szerint nem az számít leginkább, ki mennyit cigizik – hanem, hogy mikor kezdte. A kamaszkori dohányzás ugyanis végzetes láncreakciót indíthat el a szervezetben – még akkor is, ha később leszokik róla az ember.

 

Itt a biztos módszer, amivel le lehet szokni a dohányzásról

Nemcsak akaraterő kérdése lehet a leszokás sikere - állítja a kutatók. A dohányzás elleni harcban az agy egyik fontos területének stimulálása látványosan csökkentette a résztvevők cigarettafogyasztását.

 

 

