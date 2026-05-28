Szinte teljesen eltűnt a cigaretta: ez Európa első dohányzásmentes országa

Svédországban a 2025-ös adatok szerint a lakosság mindössze 4,8 százaléka dohányzik naponta, szemben a 2003-ban mért 16 százalékkal. A svéd CAN jelentése alapján az ország ezzel átlépte azt az 5 százalékos küszöböt, amely alatt egy társadalmat gyakran „füstmentesnek” neveznek.
Dohányzásmentes ország lett Svédország?
A siker mögött több szigorítás is állhat:
a cigaretta drágább lett, kevésbé látható a boltokban, tilos a dohányzás számos közterületen, éttermek teraszain, sport- és játszótereken, valamint nincs cigarettareklám.
A svéd modell egyik fontos eleme, hogy a dohányzást egyre nehezebbé és kevésbé vonzóvá tették. A cél nemcsak az volt, hogy kevesebben gyújtsanak rá, hanem az is, hogy a cigaretta ne legyen természetes része a mindennapi életnek.
„Füstmentes társadalom”, de a nikotin nem tűnt el
Bár a napi cigarettázás visszaszorult, Svédország nem lett nikotinmentes ország. A snüssz és más nikotintermékek használata továbbra is jelen van, különösen a fiatalabb korosztályban.
A svéd közegészségügyi adatok szerint a snüssz használata az utóbbi években nőtt, főleg a 16-29 éves nők körében.
Ezért több egészségügyi szervezet óvatosságra int: a cigarettázás csökkenése komoly eredmény, de a nikotinfüggőség továbbra is közegészségügyi kérdés maradhat.
Más országok még messze vannak ettől
Svédország példája azt mutatja, hogy hosszú távú szabályozással, adóemeléssel és társadalmi szemléletváltással jelentősen csökkenthető a dohányzás. A kérdés már inkább az, hogy más országok képesek-e követni ezt az utat, miközben a cigaretta helyét egyre több alternatív nikotintermék próbálja átvenni – számolt be a Bild.
