Szinte teljesen eltűnt a cigaretta: ez Európa első dohányzásmentes országa

Svédországban a 2025-ös adatok szerint a lakosság mindössze 4,8 százaléka dohányzik naponta, szemben a 2003-ban mért 16 százalékkal. A svéd CAN jelentése alapján az ország ezzel átlépte azt az 5 százalékos küszöböt, amely alatt egy társadalmat gyakran „füstmentesnek” neveznek.

Dohányzásmentes ország lett Svédország: történelmi határ alá csökkent a cigarettázók aránya

A siker mögött több szigorítás is állhat:

a cigaretta drágább lett, kevésbé látható a boltokban, tilos a dohányzás számos közterületen, éttermek teraszain, sport- és játszótereken, valamint nincs cigarettareklám.

A svéd modell egyik fontos eleme, hogy a dohányzást egyre nehezebbé és kevésbé vonzóvá tették. A cél nemcsak az volt, hogy kevesebben gyújtsanak rá, hanem az is, hogy a cigaretta ne legyen természetes része a mindennapi életnek.

„Füstmentes társadalom”, de a nikotin nem tűnt el

Bár a napi cigarettázás visszaszorult, Svédország nem lett nikotinmentes ország. A snüssz és más nikotintermékek használata továbbra is jelen van, különösen a fiatalabb korosztályban.

Svédországban egyre népszerűbb a snüssz a fiatalon körében

A svéd közegészségügyi adatok szerint a snüssz használata az utóbbi években nőtt, főleg a 16-29 éves nők körében.

Ezért több egészségügyi szervezet óvatosságra int: a cigarettázás csökkenése komoly eredmény, de a nikotinfüggőség továbbra is közegészségügyi kérdés maradhat.

Más országok még messze vannak ettől

Svédország példája azt mutatja, hogy hosszú távú szabályozással, adóemeléssel és társadalmi szemléletváltással jelentősen csökkenthető a dohányzás. A kérdés már inkább az, hogy más országok képesek-e követni ezt az utat, miközben a cigaretta helyét egyre több alternatív nikotintermék próbálja átvenni – számolt be a Bild.