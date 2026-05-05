Dolly Parton lemondta a Las Vegas-i koncertjeit egészségi problémák miatt

A 80 éves legenda, Dolly Parton egy Instagram-videóban vallott őszintén állapotáról. Bár hangsúlyozta, hogy a kezelések hatásosak, elárulta: a gyógyszerek annyira szédítik, hogy egyszerűen képtelen lenne színpadra állni, számolt be a Mirror.

Dolly Parton attól tart, hogy a gyógyszerek szedésétől megszédül a színpadon, ezért lemondta a fellépéseit – Fotó: BRYAN STEFFY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nem lehetek bizonytalan lábakon, miközben hangszereket cipelek 12 centis magassarkúban

– viccelődött, de szavai mögött komoly aggodalom érezhető.

Dolly Partonnak évek óta tart az egészségi kálváriája

A sztár problémái nem új keletűek. Információk szerint visszatérő vesekövei, súlyos hasi fájdalmai és korábbi belső vérzései is hozzájárultak jelenlegi állapotához. Korábban több műtéten is átesett, és immunrendszere is meggyengült.

Kevesen tudják, de már karrierje csúcsán, a ’80-as években is komoly gondokkal küzdött. Miközben a „9 to 5” a slágerlisták élén volt, a háttérben depresszióval és fizikai összeomlással harcolt.

Az egyik legsötétebb pillanat akkor jött el, amikor orvosi tiltás ellenére lépett színpadra – és összeesett egy koncert közben. Később kiderült: belső vérzése volt. Nem sokkal később diagnosztizálták nála az endometriózist, ami miatt részleges méheltávolításon esett át. Ez örökre elvette az esélyét, hogy gyermeke szülessen – pedig férjével, Carl Deannel hat gyermeket terveztek.

Gyász és kimerültség

A helyzetet tovább súlyosbította férje, Carl Dean halála, akivel közel 60 évig éltek együtt. Az énekesnő elismerte: a gyász teljesen kimerítette.

Egyszerűen elfáradtam – testileg, lelkileg, érzelmileg

– mondta egy nyilvános eseményen.

Bár most visszalépett a fellépésektől, Dolly Parton nem adja fel. Saját magát egy „régi klasszikus autóhoz” hasonlította, amit ha felújítanak, még jobb lehet, mint valaha. A rajongók egy emberként állnak mellette – és mindenki abban bízik, hogy a legenda hamarosan újra színpadra állhat.

