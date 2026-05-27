Megszólalt kórházba kerülése után Donald Trump

Donald Trumpot kiengedték a kórházból. Az amerikai elnök azt mondta, hogy minden „tökéletesen” ment, és megköszönte a munkát az orvosoknak – írja a Sun.

„Most fejeztem be a hat hónapos szűrővizsgálatomat a Walter Reed Katonai Orvosi Központban. Minden TÖKÉLETESEN rendben van. Köszönöm a nagyszerű orvosoknak és a személyzetnek! Visszamegyek a Fehér Házba” – írta a 79 éves elnök.

Ez volt a negyedik alkalom, hogy Trump nyilvánosságra hozta az orvosi vizsgálatait azóta, hogy megkezdte második elnöki ciklusát.

Az elnöknél tavaly júliusban krónikus vénás elégtelenséget (KVE) diagnosztizáltak – egy gyakori vénás betegség –, amely a lábak és a bokák duzzadását okozhatja.

Kórházba szállították Donald Trumpot

Ahogy arról az Origo kedden beszámolt, Trumpot kedden a Walter Reed Nemzeti Katonai Egészségügyi Központba szállították orvosi kivizsgálásra és fogászati kezelésre. Az elnököt tavaly áprilisban is kórházba szállították az éves fizikai vizsgálatokra, majd októberben visszarendelték egy előre tervezett kontrollvizsgálatra.

Donald Trumpnál krónikus vénás elégtelenséget diagnosztizáltak

Ahogy arról az Origo tavaly nyáron beszámolt, Donald Trump amerikai elnöknél krónikus vénás elégtelenséget állapítottak meg, miután a lábai enyhe bedagadása miatt átfogó orvosi vizsgálaton esett át.