Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel riadót fújt: hatalmas pánikot keltett a rendkívüli kijelentésével

Olvasta?

Letarolhatja a baloldal Franciaországot; na, ezt nem láttuk jönni!

amerikai elnök

Megszólalt kórházba kerülése után Donald Trump

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy nappal a bekerülése után kiengedték a kórházból az amerikai elnököt. Donald Trump azt mondta, hogy minden rendben ment, és megköszönte az orvosi csapat munkáját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
amerikai elnökkivizsgálásDonald Trumpkórház

Donald Trumpot kiengedték a kórházból. Az amerikai elnök azt mondta, hogy minden „tökéletesen” ment, és megköszönte a munkát az orvosoknak – írja a Sun. 

(FILES) US President Donald Trump speaks during a Mother's Day luncheon in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, on May 8, 2026. US President Donald Trump said on May 23 that Iran and the US had "largely negotiated" a deal that included opening the Strait of Hormuz, but the draft was "subject to finalization." (Photo by Jim WATSON / AFP)
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: JIM WATSON / AFP

„Most fejeztem be a hat hónapos szűrővizsgálatomat a Walter Reed Katonai Orvosi Központban. Minden TÖKÉLETESEN rendben van. Köszönöm a nagyszerű orvosoknak és a személyzetnek! Visszamegyek a Fehér Házba” – írta a 79 éves elnök. 

Ez volt a negyedik alkalom, hogy Trump nyilvánosságra hozta az orvosi vizsgálatait azóta, hogy megkezdte második elnöki ciklusát.  

Az elnöknél tavaly júliusban krónikus vénás elégtelenséget (KVE) diagnosztizáltak – egy gyakori vénás betegség –, amely a lábak és a bokák duzzadását okozhatja. 

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Kórházba szállították Donald Trumpot 

Ahogy arról az Origo kedden beszámolt, Trumpot kedden a Walter Reed Nemzeti Katonai Egészségügyi Központba szállították orvosi kivizsgálásra és fogászati kezelésre. Az elnököt tavaly áprilisban is kórházba szállították az éves fizikai vizsgálatokra, majd októberben visszarendelték egy előre tervezett kontrollvizsgálatra.   

Donald Trumpnál krónikus vénás elégtelenséget diagnosztizáltak

Ahogy arról az Origo tavaly nyáron beszámolt, Donald Trump amerikai elnöknél krónikus vénás elégtelenséget állapítottak meg, miután a lábai enyhe bedagadása miatt átfogó orvosi vizsgálaton esett át.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!