Hajszálon múlt Donald Trump élete

Bangladesben hatalmas figyelmet kapott egy különös külsejű bivaly, amelyet az amerikai elnökről neveztek el. Donald Trump neve azért ragadt az állatra, mert szőke tincse a világszerte ismert politikusra emlékeztette a gazda öccsét. A csaknem 700 kilós bivalyt kis híján rituálisan feláldozták, de a hatóságok a tömeg és az internetes érdeklődés miatt közbeléptek.
Donald Trumpról neveztek el egy csaknem 700 kilós bivalyt Bangladesben, amelyet kis híján rituálisan feláldoztak. A hatóságok azért léptek közbe az utolsó pillanatban, mert a különös állatból internetes szenzáció lett, a farmhoz pedig egyre nagyobb tömeg érkezett.

bivaly, híres, híresbivaly, A rare albino buffalo nicknamed ''Donald Trump'' is pictured at a farm in Narayanganj, Bangladesh, on May 18, 2026, ahead of Eid al-Adha. The nearly 700-kilogram buffalo has drawn crowds after going viral on social media due to its pinkish skin and golden hair, which farm authorities say resembles Donald Trump's hairstyle. (Photo by Syed Mahamudur Rahman/NurPhoto) (Photo by Syed Mahamudur Rahman / NurPhoto via AFP)
A Donald Trumpról elnevezett bivaly Fotó: NurPhoto via AFP /  

Az utolsó pillanatban menekült meg a levágástól Bangladesben az a különleges albínó bivaly, amelyet szőke üstöke miatt Donald Trumpnak neveztek el. Az állat már vevőre talált, és Eid al-Adha ünnepén rituális áldozatként vágták volna le, amikor a hatóságok közbeléptek.

A külseje miatt nevezték el Donald Trumpról a bivalyt

A csaknem 700 kilós bivaly videói gyorsan terjedni kezdtek az interneten. A farmhoz egyre többen érkeztek, hogy saját szemükkel lássák a ritka állatot, amely nyugodt természetével és feltűnő külsejével hatalmas figyelmet kapott. A gazda szerint a nevet az öccse találta ki, mert az állat szőke tincse szerinte az amerikai elnökre emlékeztette.

A bangladesi belügyminiszter végül elrendelte, hogy az állatot kíméljék meg, a vásárló pedig kapja vissza a pénzét. A döntést biztonsági aggályokkal és a szokatlanul nagy közérdeklődéssel indokolták. A bivalyt ezután a dakkai nemzeti állatkertbe szállították – számolt be a Sky News.

