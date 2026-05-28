Hajszálon múlt Donald Trump élete

Donald Trumpról neveztek el egy csaknem 700 kilós bivalyt Bangladesben, amelyet kis híján rituálisan feláldoztak. A hatóságok azért léptek közbe az utolsó pillanatban, mert a különös állatból internetes szenzáció lett, a farmhoz pedig egyre nagyobb tömeg érkezett.

A Donald Trumpról elnevezett bivaly

Az utolsó pillanatban menekült meg a levágástól Bangladesben az a különleges albínó bivaly, amelyet szőke üstöke miatt Donald Trumpnak neveztek el. Az állat már vevőre talált, és Eid al-Adha ünnepén rituális áldozatként vágták volna le, amikor a hatóságok közbeléptek.

A külseje miatt nevezték el Donald Trumpról a bivalyt

A csaknem 700 kilós bivaly videói gyorsan terjedni kezdtek az interneten. A farmhoz egyre többen érkeztek, hogy saját szemükkel lássák a ritka állatot, amely nyugodt természetével és feltűnő külsejével hatalmas figyelmet kapott. A gazda szerint a nevet az öccse találta ki, mert az állat szőke tincse szerinte az amerikai elnökre emlékeztette.

A bangladesi belügyminiszter végül elrendelte, hogy az állatot kíméljék meg, a vásárló pedig kapja vissza a pénzét. A döntést biztonsági aggályokkal és a szokatlanul nagy közérdeklődéssel indokolták. A bivalyt ezután a dakkai nemzeti állatkertbe szállították – számolt be a Sky News.

