Fenyegetés Donald Trump golfklubjánál: letartóztatták az elkövetőt

A floridai Doralban, 2026. május 2-án, szombaton délután 4 óra 15 perc körül történt az eset a Trump Doral National Golf Club egyik biztonsági ellenőrzőpontjánál. A Donald Trump tulajdonában lévő golfklubnál a Secret Service és a helyi rendőrség közlése szerint egy egyelőre nem azonosított férfi zavart okozott, nem engedelmeskedett az utasításoknak, majd állítólag fizikai kontaktusba került az egyik ügynökkel. Trump nem volt a golfklubban az incidens idején.
Őrizetbe vették a férfit a biztonsági pontnál
A beszámolók szerint a férfit egy beléptetési pontnál tartóztatták fel, ahol szövetségi ügynökök és rendvédelmi dolgozók végezték az ellenőrzést. Egy közösségi médiában megosztott videó alapján a férfit megbilincselték, miután állítólag fennakadást okozott az átvizsgálásnál.
A hatóságok tájékoztatása szerint a férfit rendzavarás, valamint erőszak nélküli ellenállás miatt gyanúsítják.
Donald Trump biztonságát nem érintette az incidens
A Secret Service miami részlegének illetékese, Michael Townsend szerint az eset nem befolyásolta a Trump Doral National Golf Clubbal kapcsolatos biztonsági előkészületeket. A hatóság hangsúlyozta, hogy az incidens nem jelentett fennakadást a védett személyek esetleges későbbi látogatásainak biztosításában.
Az ügy azért kapott nagy figyelmet, hiszen pár napja – ahogy az Origón is beszámoltunk róla – merénylet történt Donald Trump ellen Washingtonban, a White House Correspondents’ Dinner helyszínén. A mostani floridai esetnél azonban a rendelkezésre álló információk szerint Trump nem volt jelen, és nem merült fel közvetlen veszélyeztetés.
Tovább vizsgálják az eset körülményeit
A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az őrizetbe vett férfi nevét. Az eddigi információk alapján az ügy rendzavarásként és ellenállásként indult, nem pedig Donald Trump elleni közvetlen támadásként – számolt be az esetről a New York Post.
Új videót tettek közzé a Donald Trump elleni merényletkísérletről – a felvétel egészen közelről mutatja meg, mi történt a lövések előtti pillanatokban. A képsorokból kiderül, milyen könnyen jutott át a felfegyverzett támadó a biztonsági ellenőrzésen.
Csicsmann László energetikai szakértő a Fehér Ház váratlan bejelentését és a kétszakaszos iráni béketervezet kockázatait elemezte lapunknak. Bár Donald Trump elnök a konfliktus lezárásáról tájékoztatta a kongresszust, a szakértői beszámolók és a Hormuzi-szoros aknamentesítési tervei elhúzódó energiaválságot vetítenek előre. A szakértő rávilágított az elkövetkező hónapok várható történéseire, a lehetséges fenyegetésekre és a világgazdasági kockázatokra egyaránt.