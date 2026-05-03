Fenyegetés Donald Trump golfklubjánál: letartóztatták az elkövetőt

A floridai Doralban, 2026. május 2-án, szombaton délután 4 óra 15 perc körül történt az eset a Trump Doral National Golf Club egyik biztonsági ellenőrzőpontjánál. A Donald Trump tulajdonában lévő golfklubnál a Secret Service és a helyi rendőrség közlése szerint egy egyelőre nem azonosított férfi zavart okozott, nem engedelmeskedett az utasításoknak, majd állítólag fizikai kontaktusba került az egyik ügynökkel. Trump nem volt a golfklubban az incidens idején.

Őrizetbe vették a férfit a biztonsági pontnál

A beszámolók szerint a férfit egy beléptetési pontnál tartóztatták fel, ahol szövetségi ügynökök és rendvédelmi dolgozók végezték az ellenőrzést. Egy közösségi médiában megosztott videó alapján a férfit megbilincselték, miután állítólag fennakadást okozott az átvizsgálásnál.

A hatóságok tájékoztatása szerint a férfit rendzavarás, valamint erőszak nélküli ellenállás miatt gyanúsítják.

🚨 JUST IN: Secret Service have just handcuffed a “protestor” after he set off the magnetometers at Trump National Doral in Florida



Unclear exactly why he’s been detained, but USSS doesn’t just cuff you for setting off magnetometers



— Nick Sortor (@nicksortor) May 2, 2026

Donald Trump biztonságát nem érintette az incidens

A Secret Service miami részlegének illetékese, Michael Townsend szerint az eset nem befolyásolta a Trump Doral National Golf Clubbal kapcsolatos biztonsági előkészületeket. A hatóság hangsúlyozta, hogy az incidens nem jelentett fennakadást a védett személyek esetleges későbbi látogatásainak biztosításában.

Az ügy azért kapott nagy figyelmet, hiszen pár napja – ahogy az Origón is beszámoltunk róla – merénylet történt Donald Trump ellen Washingtonban, a White House Correspondents’ Dinner helyszínén. A mostani floridai esetnél azonban a rendelkezésre álló információk szerint Trump nem volt jelen, és nem merült fel közvetlen veszélyeztetés.

A Trump Doral National Golf Club

Tovább vizsgálják az eset körülményeit

A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az őrizetbe vett férfi nevét. Az eddigi információk alapján az ügy rendzavarásként és ellenállásként indult, nem pedig Donald Trump elleni közvetlen támadásként – számolt be az esetről a New York Post.