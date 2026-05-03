Fenyegetés Donald Trump golfklubjánál: letartóztatták az elkövetőt

Rendbontás miatt vettek őrizetbe egy férfit Donald Trump floridai golfklubjánál. A Donald Trump nevéhez kötődő Trump Doral National Golf Clubnál történt incidens idején az amerikai elnök nem tartózkodott a helyszínen.
A floridai Doralban, 2026. május 2-án, szombaton délután 4 óra 15 perc körül történt az eset a Trump Doral National Golf Club egyik biztonsági ellenőrzőpontjánál. A Donald Trump tulajdonában lévő golfklubnál a Secret Service és a helyi rendőrség közlése szerint egy egyelőre nem azonosított férfi zavart okozott, nem engedelmeskedett az utasításoknak, majd állítólag fizikai kontaktusba került az egyik ügynökkel. Trump nem volt a golfklubban az incidens idején.

Donald Trump - DORAL, FLORIDA - MAY 02: President Trump raises a fist as he departs Doral, Florida en route to his Palm Beach mansion on May 02, 2026 in Palm Beach, Florida. Trump is spending the weekend at his Mar-A-Lago resort. Roberto Schmidt/Getty Images/AFP (Photo by ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Őrizetbe vették a férfit a biztonsági pontnál

A beszámolók szerint a férfit egy beléptetési pontnál tartóztatták fel, ahol szövetségi ügynökök és rendvédelmi dolgozók végezték az ellenőrzést. Egy közösségi médiában megosztott videó alapján a férfit megbilincselték, miután állítólag fennakadást okozott az átvizsgálásnál.

A hatóságok tájékoztatása szerint a férfit rendzavarás, valamint erőszak nélküli ellenállás miatt gyanúsítják. 

Donald Trump biztonságát nem érintette az incidens

A Secret Service miami részlegének illetékese, Michael Townsend szerint az eset nem befolyásolta a Trump Doral National Golf Clubbal kapcsolatos biztonsági előkészületeket. A hatóság hangsúlyozta, hogy az incidens nem jelentett fennakadást a védett személyek esetleges későbbi látogatásainak biztosításában.

Az ügy azért kapott nagy figyelmet, hiszen pár napja – ahogy az Origón is beszámoltunk róla – merénylet történt Donald Trump ellen Washingtonban, a White House Correspondents’ Dinner helyszínén. A mostani floridai esetnél azonban a rendelkezésre álló információk szerint Trump nem volt jelen, és nem merült fel közvetlen veszélyeztetés.  

DORAL, FLORIDA - MAY 02: A general view of the club house during the third round of the Cadillac Championship 2026 at Trump National Doral Miami on May 02, 2026 in Doral, Florida. Carmen Mandato/Getty Images/AFP (Photo by Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A Trump Doral National Golf Club
Fotó: CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Tovább vizsgálják az eset körülményeit

A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az őrizetbe vett férfi nevét. Az eddigi információk alapján az ügy rendzavarásként és ellenállásként indult, nem pedig Donald Trump elleni közvetlen támadásként – számolt be az esetről a New York Post.

Új videót tettek közzé a Donald Trump elleni merényletkísérletről – a felvétel egészen közelről mutatja meg, mi történt a lövések előtti pillanatokban. A képsorokból kiderül, milyen könnyen jutott át a felfegyverzett támadó a biztonsági ellenőrzésen.

Csicsmann László energetikai szakértő a Fehér Ház váratlan bejelentését és a kétszakaszos iráni béketervezet kockázatait elemezte lapunknak. Bár Donald Trump elnök a konfliktus lezárásáról tájékoztatta a kongresszust, a szakértői beszámolók és a Hormuzi-szoros aknamentesítési tervei elhúzódó energiaválságot vetítenek előre. A szakértő rávilágított az elkövetkező hónapok várható történéseire, a lehetséges fenyegetésekre és a világgazdasági kockázatokra egyaránt.

 

 

