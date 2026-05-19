Kényes ügy került elő Trump pekingi tárgyalásán – mutatjuk a részleteket!

A brit lap szerint a javaslat 2026. május 15-én, Donald Trump pekingi hivatalos látogatásán hangzott el. Donald Trump a tárgyalásokon arról beszélt, hogy Washington, Peking és Moszkva érdekei egybeeshetnek a Nemzetközi Büntetőbírósággal kapcsolatos kérdésekben. A Financial Times értesülését más lapok is átvették, de a Fehér Ház nem közölt részleteket a felvetésről – közölte az MTI.
Donald Trump az ICC ellen kereshet szövetségeseket – amerikai–orosz–kínai fellépést javasolt
A Nemzetközi Büntetőbíróságot az amerikai kormány korábban is élesen bírálta, politikai elfogultsággal és túlterjeszkedéssel vádolva a hágai testületet. A mostani értesülés azért keltett figyelmet, mert Trump állítólag éppen Kínával és Oroszországgal képzelne el közös fellépést.
Ukrajna is szóba került a tárgyaláson
A Financial Times szerint a pekingi megbeszélésen az ukrajnai háborúról is beszéltek. A lap forrásai szerint Hszi Csin-ping úgy fogalmazott:
Vlagyimir Putyin orosz elnök végül megbánhatja az Ukrajna elleni inváziót."
Kényes diplomáciai üzenet
A hír különösen érzékeny, mert Oroszország és Kína is szorosabb kapcsolatot épít, miközben Peking az Egyesült Államokkal is stabilabb viszonyt keres.
Putyin május 19-én Pekingbe érkezett, ahol Hszivel tárgyal a két ország együttműködéséről.
