Trump estére várja Irán válaszát – nagy fordulat jöhet a háborúban

Donald Trump amerikai elnök szerint Irán hamarosan békejavaslatot tehet az Egyesült Államoknak, miközben Washington újabb kemény szankciókkal sújtotta Teherán fegyverbeszállítóit. Az amerikai elnök újságíróknak azt mondta, péntek estére várják az iráni választ, amely a háború lezárását célzó ajánlat alapja lehet.

Blokád, bombázások, tűzszünet: Trump most Irán válaszára vár

A háttérben továbbra is súlyos feszültség áll. A két ország között áprilisban tűzszünet lépett életbe, de az elmúlt hetekben bombázások, blokádok és újabb katonai incidensek terhelték a megállapodást. Az Egyesült Államok pénteken két olajszállító hajó ellen hajtott végre „önvédelmi” csapásokat, Trump szerint azonban ezek nem sértették meg a törékeny tűzszünetet.

A tárgyalások egyik kulcskérdése a Hormuzi-szoros újranyitása, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala. Marco Rubio külügyminiszter azt mondta, abban bízik, hogy Irán valóban komoly ajánlatot tesz az asztalra.

Közben az amerikai pénzügyminisztérium szankciókat jelentett be tíz olyan beszállító ellen, amelyek Washington szerint segítik az iráni hadsereg fegyverbeszerzéseit. A listán kínai, dubaji, hongkongi és fehérorosz cégek is szerepelnek. Az amerikai álláspont szerint ezek a hálózatok drónokhoz, ballisztikus rakétákhoz és más katonai eszközökhöz kapcsolódó beszerzéseket támogathattak.

Scott Bessent pénzügyminiszter szerint Washington tovább folytatja a Gazdasági Düh nevű nyomásgyakorlási kampányt. Az akció célja Irán olajbevételeinek, pénzügyi hálózatainak és fegyverbeszerzéseinek elvágása. A Trump-kormányzat jelezte: minden olyan személy, vállalat vagy hajó szankciókra számíthat, amely segíti Teherán katonai és olajipari mozgásterét – olvasható a Daily Mail cikkében.

Donald Trump lezártnak minősítette az iráni háborút

A közel-keleti háború új fordulatot vett, amikor Donald Trump amerikai elnök pénteken, a Kongresszusnak küldött levelében lezártnak nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres konfliktust. Trump elnök a döntést azzal indokolta, hogy a február végén indított katonai művelet elérte célját, ennek ellenére azonban az amerikai hadsereg nem vonul vissza a térségből.