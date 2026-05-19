Vérdíjat tűztek ki Donald Trump meggyilkolásáért

Az iráni nemzetbiztonsági bizottság vezetője, Ebrahim Azizi szerint készül egy törvényjavaslat, amely „kölcsönös fellépést” írna elő az Iszlám Köztársaság katonai és biztonsági erői számára. Az iráni állami televízió szerint Azizi úgy fogalmazott: Donald Trumpnak „minden muszlim és minden szabad ember célpontjává kell válnia”, miután Irán szerint szerepet játszott Ali Hamenei halálában – írja a DailyMail.

Donald Trump ellen állítólag példátlan iráni vérdíj terv készülhet a fokozódó közel-keleti feszültség közepén

Donald Trump ellen készülhet példátlan lépés

A tervezet szerint az iráni parlament hamarosan szavazhat arról, hogy hivatalos, államilag támogatott vérdíjat ajánljanak fel Donald Trump és Benjamin Netanjahu meggyilkolásáért. A hírek szerint az összeg elérheti az 50 millió eurót is.

Mahmood Nabavian iráni politikus arról beszélt, hogy a jutalom célja Trump és Netanjahu „pokolba küldése” lenne. Emellett újabb fenyegetéseket fogalmazott meg az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben.

A helyzet azután vált rendkívül feszültté, hogy az iráni vezetés szerint amerikai-izraeli csapásokban meghalt Ali Hamenei legfelsőbb vezető. A történtek után több iráni vallási vezető is fatvát adott ki Donald Trump és Benjamin Netanjahu ellen.

Közben Donald Trump saját közösségi oldalán jelentette be, hogy az Egyesült Államok végül nem indítja el a mára tervezett nagyszabású katonai támadást Irán ellen.

A döntés mögött állítólag a szaúdi koronaherceg, valamint Katar és az Egyesült Arab Emírségek vezetőinek közbenjárása állt. Donald Trump szerint újraindultak a komoly tárgyalások Irán nukleáris programjáról.

Az amerikai elnök ugyanakkor figyelmeztetett: ha nem sikerül megállapodni, az Egyesült Államok készen áll egy „teljes körű, nagyszabású támadásra”.

Közel lehet a nyílt háború

Az Axios információi szerint Irán új békejavaslatot adott át Washingtonnak, azonban amerikai források szerint az ajánlat nem jelent komoly előrelépést.

Az amerikai vezetés továbbra is azt követeli, hogy Irán tegyen jelentős engedményeket nukleáris programjával kapcsolatban. Egy amerikai tisztviselő szerint, ha nem sikerül tárgyalni, „bombákon keresztül folytatódhat a párbeszéd”.