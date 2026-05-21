Nem hiszi el! Ebben az országban indulna a miniszterelnöki posztért Trump

Donald Trump ismét meghökkentő kijelentést tett: az amerikai elnök arról beszélt, hogy akár Izrael miniszterelnöki posztjáért is elindulna. A politikus szerint rendkívül népszerű az országban, és egy friss felmérés alapján 99 százalékos támogatottságot élvezne. Donald Trump emellett Benjamin Netanjahuról és az Irán körüli konfliktusról is beszélt – írja a USA Today.

Donald Trump azt mondta, akár Izrael miniszterelnöke is lehetne – Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump Izrael miniszterelnöke lehetne?

Az amerikai elnök szerdán, az Egyesült Államok Parti Őrségének Akadémiáján rendezett diplomaosztó előtt nyilatkozott újságíróknak: arról beszélt, hogy akár Izraelben is politikai pályára léphetne.

Lehet, hogy ezután elmegyek Izraelbe, és indulok a miniszterelnöki posztért

– fogalmazott az elnök, majd hozzátette, hogy egy aznap reggeli közvélemény-kutatás szerint 99 százalékos támogatottságot mértek neki. Arról azonban nem beszélt, pontosan melyik felmérésre utalt, és a Fehér Ház sem reagált azonnal az ezzel kapcsolatos kérdésekre.

Izrael jelenlegi miniszterelnöke Benjamin Netanjahu, aki 1996 óta több ciklusban is vezette az országot. Donald Trump hosszú ideje nyíltan támogatja az izraeli kormányfőt, miközben az Egyesült Államok és Izrael szoros szövetségesként működik együtt az Irán körüli konfliktusban. Az elnököt arról is kérdezték, beszélt-e Netanjahuval a háborús helyzetről. Trump erre úgy válaszolt, hogy az izraeli miniszterelnök „nagyon jó ember”, majd hozzátette: „azt fogja tenni, amit én akarom, hogy tegyen”.

A kijelentések különösen annak fényében kaptak nagy figyelmet, hogy Donald Trump egy nappal korábban arról beszélt, fontolgat egy „újabb nagy csapást” Irán ellen. Két nappal korábban pedig azt mondta, elhalasztotta a lehetséges támadásokat, mert előrelépés történt egy olyan megállapodás felé, amely véget vethetne a konfliktusnak.