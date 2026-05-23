Újabb háborús fordulat jöhet, Trump még a fia esküvőjét is kihagyja

Amerikai médiajelentések szerint ugyan péntekig nem született végleges döntés, de a háttérben már előkészíthetik az esetleges csapásokat. A források szerint az adminisztráció illetékesei frissítették a külföldi amerikai támaszpontok készenléti listáit, miközben Donald Trump több magánprogramját is törölte – írja a Daily Mail.

Donald Trump minden programját lemondta

Az elnök nem vesz részt fia, Donald Trump Jr. esküvőjén sem, döntését pedig „kormányzati kötelezettségekkel” indokolta. Emellett a tervezett hétvégi golfprogramját is lemondta.

A diplomáciai erőfeszítések ugyanakkor tovább folytatódnak. Marco Rubio a héten arról beszélt, hogy ugyan szerény előrelépés történt a tárgyalásokon, de még messze van a végleges megállapodás. A politikus szerint „némi mozgás” tapasztalható az egyeztetésekben, de nem szeretné túlértékelni az eredményeket.

Az amerikai-iráni konfliktus április eleje óta viszonylag csendesebb szakaszba lépett egy ideiglenes tűzszünetnek köszönhetően, ám tartós rendezés továbbra sem született. Trump korábban többször figyelmeztette Teheránt, hogy a fegyvernyugvás véget érhet, ha nem sikerül megállapodásra jutni.

A térségben eközben intenzív diplomáciai mozgás zajlik. Asim Munir pénteken Teheránba érkezett tárgyalásokra, míg Katar is küldöttséget menesztett az iráni fővárosba. A közvetítési kísérletekben többek között Törökország, Egyiptom és Szaúd-Arábia is részt vesz.

Közben továbbra is feszült a helyzet a Hormuzi-szoros körül, amely a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala. Az amerikai vezetés szerint arra is fel kell készülni, hogy a diplomáciai tárgyalások kudarcot vallanak, és más megoldást kell találni a térség stabilizálására.

Trump bejelentésétől rettegett a világ: amerikai csapatokat küld Lengyelországba

Donald Trump közölte, hogy további ötezer amerikai katonát vezényelnek Lengyelországba. A döntés különösen annak fényében keltett feltűnést, hogy néhány nappal korábban még az amerikai csapatok európai jelenlétének csökkentéséről szóltak a hírek.