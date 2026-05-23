Újabb háborús fordulat jöhet, Trump még a fia esküvőjét is kihagyja

Felerősödtek a találgatások azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok újabb katonai műveletekre készülhet Irán ellen. Sajtóértesülések szerint Donald Trump több hétvégi programját is lemondta, miközben védelmi és hírszerzési vezetők is készenléti intézkedéseket rendeltek el.
Amerikai médiajelentések szerint ugyan péntekig nem született végleges döntés, de a háttérben már előkészíthetik az esetleges csapásokat. A források szerint az adminisztráció illetékesei frissítették a külföldi amerikai támaszpontok készenléti listáit, miközben Donald Trump több magánprogramját is törölte – írja a Daily Mail

Donald Trump – Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Donald Trump minden programját lemondta

Az elnök nem vesz részt fia, Donald Trump Jr. esküvőjén sem, döntését pedig „kormányzati kötelezettségekkel” indokolta. Emellett a tervezett hétvégi golfprogramját is lemondta.

A diplomáciai erőfeszítések ugyanakkor tovább folytatódnak. Marco Rubio a héten arról beszélt, hogy ugyan szerény előrelépés történt a tárgyalásokon, de még messze van a végleges megállapodás. A politikus szerint „némi mozgás” tapasztalható az egyeztetésekben, de nem szeretné túlértékelni az eredményeket.

Az amerikai-iráni konfliktus április eleje óta viszonylag csendesebb szakaszba lépett egy ideiglenes tűzszünetnek köszönhetően, ám tartós rendezés továbbra sem született. Trump korábban többször figyelmeztette Teheránt, hogy a fegyvernyugvás véget érhet, ha nem sikerül megállapodásra jutni.

A térségben eközben intenzív diplomáciai mozgás zajlik. Asim Munir pénteken Teheránba érkezett tárgyalásokra, míg Katar is küldöttséget menesztett az iráni fővárosba. A közvetítési kísérletekben többek között Törökország, Egyiptom és Szaúd-Arábia is részt vesz.

Közben továbbra is feszült a helyzet a Hormuzi-szoros körül, amely a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala. Az amerikai vezetés szerint arra is fel kell készülni, hogy a diplomáciai tárgyalások kudarcot vallanak, és más megoldást kell találni a térség stabilizálására.

