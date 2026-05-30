Putyin ultimátumot küldött egy európai országnak – ha rosszul döntenek, Ukrajna sorsára jutnak

Donald Trump

Vége a találgatásoknak, kiderült, miért került kórházba Donald Trump

38 perce
Olvasási idő: 5 perc
Donald Trump egészségi állapotával kapcsolatban az elmúlt napokban egyre több találgatás jelent meg az amerikai sajtóban, miután a Fehér Ház késve hozta nyilvánosságra a legfrissebb orvosi vizsgálat eredményeit. A késlekedés miatt többen azt feltételezték, hogy valamilyen egészségügyi problémát próbálnak eltitkolni Donald Trump környezetében.
A pénteken közzétett jelentés azonban véget vetett a találgatásoknak, és részletes képet adott az elnök állapotáról. Donald Trump orvosi vizsgálata szerint az amerikai elnök kiváló egészségi állapotnak örvend, és teljes mértékben alkalmas feladatai ellátására – írja a Daily Mail.

US President Donald Trump delivers a speech about the economy at Rockland Community College Fieldhouse in Suffern, New York, on May 22, 2026. Trump is the first sitting president to visit the northern New York City suburbs since Gerald Ford in 1976. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Donald Trump kórházi látogatása után megszólaltak az orvosok

A Walter Reed katonai kórházban elvégzett vizsgálatot Sean P. Barbabella kapitány vezette, aki szerint az elnök szív- és érrendszeri, tüdő-, valamint neurológiai funkciói egyaránt kiválóak.
Az orvos hangsúlyozta, hogy 

az elnök intenzív munkatempója és rendszeres fizikai aktivitása hozzájárul jó egészségi állapotához.

A jelentés ugyanakkor megemlíti, hogy Trump 17 fonttal, vagyis közel 8 kilogrammal nehezebb lett az előző évi vizsgálathoz képest. Ezért az orvosok további fogyást, több mozgást és alacsony dózisú aszpirin szedését javasolták számára.

Az elmúlt hónapokban több találgatás látott napvilágot a kezén látható véraláfutások és a megduzzadt bokái miatt.

A Fehér Ház szerint a kézsérülések a gyakori kézfogások és az aszpirin használatának következményei. A bokaduzzanatot krónikus vénás elégtelenséggel magyarázták, amely az orvosok szerint nem jelent súlyos egészségügyi kockázatot. A politikai vitákat tovább erősíti, hogy Joe Biden egészségi állapotának eltitkolásáról szóló korábbi vádak után Trump állapotát is fokozott figyelem övezi.
A legutóbbi felmérések szerint csökkent azoknak az amerikaiaknak az aránya, akik teljes mértékben alkalmasnak tartják Trumpot az elnöki feladatok ellátására, miközben a friss orvosi jelentés továbbra is kiváló egészségi állapotot állapított meg nála.

Donald Trump sokadjára került kórházba

Donald Trumpot 13 hónap alatt harmadjára vitték kórházba. Ahogy arról az Origo tavaly nyáron beszámolt, az amerikai elnöknél krónikus vénás elégtelenséget állapítottak meg, miután a lábai enyhe bedagadása miatt átfogó orvosi vizsgálaton esett át.

 

Megszólalt a kórházba kerülése után az elnök

Egy nappal a bekerülése után kiengedték a kórházból az amerikai elnököt. Donald Trump elégedett volt az ellátással és megköszönte az orvosi csapat munkáját.

 

 

