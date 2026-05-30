Vége a találgatásoknak, kiderült, miért került kórházba Donald Trump

A pénteken közzétett jelentés azonban véget vetett a találgatásoknak, és részletes képet adott az elnök állapotáról. Donald Trump orvosi vizsgálata szerint az amerikai elnök kiváló egészségi állapotnak örvend, és teljes mértékben alkalmas feladatai ellátására – írja a Daily Mail.
Donald Trump kórházi látogatása után megszólaltak az orvosok
A Walter Reed katonai kórházban elvégzett vizsgálatot Sean P. Barbabella kapitány vezette, aki szerint az elnök szív- és érrendszeri, tüdő-, valamint neurológiai funkciói egyaránt kiválóak.
Az orvos hangsúlyozta, hogy
az elnök intenzív munkatempója és rendszeres fizikai aktivitása hozzájárul jó egészségi állapotához.
A jelentés ugyanakkor megemlíti, hogy Trump 17 fonttal, vagyis közel 8 kilogrammal nehezebb lett az előző évi vizsgálathoz képest. Ezért az orvosok további fogyást, több mozgást és alacsony dózisú aszpirin szedését javasolták számára.
Az elmúlt hónapokban több találgatás látott napvilágot a kezén látható véraláfutások és a megduzzadt bokái miatt.
A Fehér Ház szerint a kézsérülések a gyakori kézfogások és az aszpirin használatának következményei. A bokaduzzanatot krónikus vénás elégtelenséggel magyarázták, amely az orvosok szerint nem jelent súlyos egészségügyi kockázatot. A politikai vitákat tovább erősíti, hogy Joe Biden egészségi állapotának eltitkolásáról szóló korábbi vádak után Trump állapotát is fokozott figyelem övezi.
A legutóbbi felmérések szerint csökkent azoknak az amerikaiaknak az aránya, akik teljes mértékben alkalmasnak tartják Trumpot az elnöki feladatok ellátására, miközben a friss orvosi jelentés továbbra is kiváló egészségi állapotot állapított meg nála.
Donald Trump sokadjára került kórházba
Donald Trumpot 13 hónap alatt harmadjára vitték kórházba. Ahogy arról az Origo tavaly nyáron beszámolt, az amerikai elnöknél krónikus vénás elégtelenséget állapítottak meg, miután a lábai enyhe bedagadása miatt átfogó orvosi vizsgálaton esett át.
Megszólalt a kórházba kerülése után az elnök
Egy nappal a bekerülése után kiengedték a kórházból az amerikai elnököt. Donald Trump elégedett volt az ellátással és megköszönte az orvosi csapat munkáját.