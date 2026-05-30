Vége a találgatásoknak, kiderült, miért került kórházba Donald Trump

A pénteken közzétett jelentés azonban véget vetett a találgatásoknak, és részletes képet adott az elnök állapotáról. Donald Trump orvosi vizsgálata szerint az amerikai elnök kiváló egészségi állapotnak örvend, és teljes mértékben alkalmas feladatai ellátására – írja a Daily Mail.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Donald Trump kórházi látogatása után megszólaltak az orvosok

A Walter Reed katonai kórházban elvégzett vizsgálatot Sean P. Barbabella kapitány vezette, aki szerint az elnök szív- és érrendszeri, tüdő-, valamint neurológiai funkciói egyaránt kiválóak.

Az orvos hangsúlyozta, hogy

az elnök intenzív munkatempója és rendszeres fizikai aktivitása hozzájárul jó egészségi állapotához.

A jelentés ugyanakkor megemlíti, hogy Trump 17 fonttal, vagyis közel 8 kilogrammal nehezebb lett az előző évi vizsgálathoz képest. Ezért az orvosok további fogyást, több mozgást és alacsony dózisú aszpirin szedését javasolták számára.

Az elmúlt hónapokban több találgatás látott napvilágot a kezén látható véraláfutások és a megduzzadt bokái miatt.

A Fehér Ház szerint a kézsérülések a gyakori kézfogások és az aszpirin használatának következményei. A bokaduzzanatot krónikus vénás elégtelenséggel magyarázták, amely az orvosok szerint nem jelent súlyos egészségügyi kockázatot. A politikai vitákat tovább erősíti, hogy Joe Biden egészségi állapotának eltitkolásáról szóló korábbi vádak után Trump állapotát is fokozott figyelem övezi.

A legutóbbi felmérések szerint csökkent azoknak az amerikaiaknak az aránya, akik teljes mértékben alkalmasnak tartják Trumpot az elnöki feladatok ellátására, miközben a friss orvosi jelentés továbbra is kiváló egészségi állapotot állapított meg nála.