Donald Trump kórházba került

Donald Trumpot 13 hónap alatt harmadjára vitték kórházba. A sajtóhírek szerint az elnököt kedden a Walter Reed Nemzeti Katonai Egészségügyi Központba szállították orvosi kivizsgálásra és fogászati kezelésre – írja a DailyMail.

Trumpot tavaly áprilisban is kórházba szállították az éves fizikai vizsgálatokra, majd októberben visszarendelték egy előre tervezett kontrollvizsgálatra.

A közvélemény az utóbbi hónapokban felfigyelt rá, hogy az amerikai elnök több nyilvános megjelenésén is véraláfutásokkal és zúzódásokkal a kezén jelent meg.

A Washington Post, az ABC News és az Ipsos áprilisban végzett közvélemény-kutatása szerint az amerikaiak mindössze 40 százaléka véli úgy, hogy Trump rendelkezik az elnöki tisztség betöltéséhez szükséges szellemi éberséggel. Ez hét százalékpontos csökkenést jelent a szeptemberi 47 százalékhoz képest.

Trump, a valaha beiktatott legidősebb elnök, többször is kijelentette, hogy „kiváló egészségnek” örvend, és jobban érzi magát, mint 30 évvel ezelőtt.

Az elnöknél tavaly júliusban krónikus vénás elégtelenséget (KVE) diagnosztizáltak – egy gyakori vénás betegség –, amely a lábak és a bokák duzzadását okozhatja.

A Fehér Ház korábbi orvosai aggodalmuknak adtak hangot, hogy Trump egészségi állapotával kapcsolatban mélyebb probléma állhat fenn.

„Úgy tűnik, ez a Fehér Ház egyszerűen nem akar elismerni semmilyen fizikai betegséget, de az idősebb embereknél kialakulnak egészségügyi problémák, és az elnök már majdnem 80 éves” – nyilatkozta a Washington Postnak Jonathan Reiner, Dick Cheney alelnök korábbi kardiológusa.

Ahogy arról az Origo tavaly nyáron beszámolt, Donald Trump amerikai elnöknél krónikus vénás elégtelenséget állapítottak meg, miután a lábai enyhe bedagadása miatt átfogó orvosi vizsgálaton esett át.