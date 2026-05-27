Trump lépése mindent megváltoztathat, gyengülhet a NATO védelme

Az Egyesült Államok NATO-nak szánt vadászgép-állományát harmadával csökkentik Donald Trump szerint, míg a haditengerészet visszavonja rombolóit a szövetség állományából – írja a DailyMail.

Donald Trump amerikai elnök

Washington emellett teljesen kivonja tengeralattjáróit a szövetségből – közölte állítólag Alexander Velez-Green küldött zárt ajtók mögött a tisztviselőkkel.

Velez-Green hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok csak azokkal a szövetségesekkel hajlandó szorosan együttműködni, akik gyorsan lépnek, hogy pótolják a washingtoni létszámcsökkentés által hagyott hiányosságokat.

A Der Spiegel szerint a titkos találkozón néhány tisztviselő ezt az üzenetet közvetett fenyegetésként értelmezte.

Az Egyesült Államok a NATO teljes védelmi kiadásainak körülbelül 62 százalékát adja, éves katonai költségvetése pedig körülbelül 980 milliárd dollár.

Trump régóta bírálja az európai szövetségeseket azért, hogy nem költenek eleget saját hadseregeikre, és nem vállalják a szövetség költségeinek viselésében rájuk eső részt.

A hónap elején a Pentagon bejelentette, hogy az elkövetkező hat-tizenkét hónapban 5000 katonát von vissza Németországból. A lépésre azután került sor, hogy Friedrich Merz német kancellár élesen bírálta Trump stratégiahiányát az Irán elleni háborúban.

A múlt heti találkozó előtt a NATO-vezetők felkészültek arra, hogy Washington visszavonja támogatását, de a Der Spiegel szerint a kérés gyorsasága váratlanul érte őket.

Az amerikai tengeralattjárók a NATO legfontosabb eszközei közé tartoznak Európában, mivel képesek figyelemmel kísérni Oroszország nukleáris fegyverekkel felszerelt víz alatti hajóit.

