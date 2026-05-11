Donald Trump kínai látogatásán súlyos témák kerülnek elő

Az amerikai elnök május közepén hivatalos látogatásra érkezik Kínába Hszi Csin-ping meghívására. Donald Trump kínai látogatása új fejezetet nyithat az amerikai-kínai kapcsolatokban.
Donald Trump amerikai elnök május 13. és 15. között látogatást tesz Kínában Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására – jelentette be hétfőn a kínai külügyminisztérium szóvivője.

Donald Trump amerikai elnök látogatst tesz Kínában –  Fotó: AFP

Donald Trump kínai látogatása kulcsfontosságú lehet

Trump lesz az első amerikai elnök 2017 óta, aki hivatalos látogatást tesz Kínában. A republikánus politikus korábban már utalt a kínai útra, Peking azonban eddig nem közölt részleteket. Trump eredetileg március végére tervezte az utazást, de azt az iráni háború miatt elhalasztotta. 

Trump és Hszi legutóbb tavaly októberben találkozott személyesen a dél-koreai Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján.

Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat, és kedvezőtlen hatással voltak a világgazdaságra is. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is.

Trump estére várja Irán válaszát – nagy fordulat jöhet a háborúban

Washington újabb szankciókkal sújtotta Teherán fegyverbeszállítóit. Donald Trump békejavaslatot vár Irántól, miközben fokozódik az amerikai nyomás. A konfliktust bombázások, blokádok és a Hormuzi-szoros ügye is súlyosbítja.

 

Jó híreket kapott Trump: hamarosan szolgálatba állhat az új Air Force One repülőgép

Már július 4-én, az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulós rendezvényein bemutatkozhat az egykori katari Boeing 747-8 BBJ alapjain készülő, ideiglenes elnöki különgép. A szuper luxusrepülő az eddigi legértékesebb ajándék, amelyet valaha is kapott az Egyesült Államok egy külföldi kormánytól. Összeállításunkban izgalmas képeket mutatunk az Air Force One jelenlegi és egykori legendás flottájáról.

 

 

