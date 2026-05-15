Mendel az interjúban arról beszélt, hogy információi szerint az ukrán tárgyalódelegáció közel állt egy megállapodáshoz Oroszországgal, és állítása szerint maga Zelenszkij is kész lett volna a Donbász átadására. A volt szóvivő szerint az ukrán vezetés célja akkor az volt, hogy megállítsák a háború pusztítását - írja az X.

Julija Mendel szerint Zelenszkij 2022-ben a Donbász átadására készült . Fotó: Wikipedia

Az ukrán elnök fel akarta adni a Donbászt

Az egykori elnöki munkatárs emellett azt is kijelentette, hogy szerinte a konfliktus lezárásának jelenleg az egyetlen reális útja a béketárgyalás. Úgy véli, hogy Ukrajna szövetségesei korábban akadályozták a diplomáciai rendezést, és példaként Boris Johnson akkori brit miniszterelnök 2022-es kijevi látogatását említette. Mendel több vitatott kijelentést is tett az interjú során. Szerinte az ukrajnai háború céljai mára elmosódtak, és azt állította, hogy az ország demokratikus működése is sérült a konfliktus következtében. A beszélgetés végén orosz nyelven üzent Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hangsúlyozva, hogy szerinte a béke az egyetlen lehetséges megoldás, mivel a háborúban egyik fél sem lehet valódi győztes.

Az interjú megjelenése után az ukrán közélet számos szereplője élesen bírálta Mendelt.

Több politikai elemző és aktivista szerint kijelentései az orosz propaganda narratíváit erősítik, különösen azt az állítást, hogy Ukrajna nem önállóan hozza meg döntéseit, hanem nyugati szövetségesei befolyása alatt áll. Szerhij Szternenko közéleti aktivista szerint a volt szóvivő pusztán a nyilvánosság figyelmét kereste, miközben saját országának érdekei ellen beszélt. Más szakértők azt kifogásolták, hogy Mendel egy szintre helyezte Zelenszkijt és Putyint, ami szerintük elfogadhatatlan az ukrajnai háború körülményei között. Az ukrán elnöki hivatal gyorsan reagált a kijelentésekre. Dmitro Litvin, Zelenszkij kommunikációs tanácsadója hangsúlyozta, hogy Mendel nem vett részt a 2022-es tárgyalásokon, és nem rendelkezett hozzáféréssel a legmagasabb szintű döntésekhez.

Az elnöki hivatal szerint ezért állításai nem tekinthetők hiteles információnak.

Andrij Kovalenko, az ukrán Dezinformáció Elleni Központ vezetője szintén tagadta, hogy Ukrajna valaha is fontolóra vette volna Donbász feladását. Közlése szerint Kijev 2014 óta következetesen harcol az ország területi egységének megőrzéséért, és a jövőben sem kész területi engedményekre.