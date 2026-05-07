Oroszországból indított drón csapódott egy olajtározó létesítménybe

Így győzi le az ukrán drón az orosz inváziót

Hiába a nagy sebesség és a komoly tűzerő: az ukrán hadsereg egy Sting elfogó drónnal lelőtt egy korszerű orosz Geran–4 sugárhajtású drónt, amely akár 50 kilogramm robbanóanyagot is szállíthat, és több mint ezer kilométeres távolságot képes megtenni. Az elfogást lehetővé tevő technológia ráadásul azt is biztosítja, hogy a kezelők biztonságos távolságból irányíthassák az eszközt.

Halálos dróntámadás a Krímben: civilek estek áldozatul az ukrán akciónak

Legalább öt civil életét vesztette, amikor drónok csaptak le a Krím félszigeten fekvő Dzsankoj városára. A helyi hatóságok szerint a légvédelem folyamatosan próbálta elhárítani az érkező eszközöket. A Krím lakosságát nyugalomra intették a támadás után.