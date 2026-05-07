Megtámadták a NATO-t: rendkívüli készültség a Baltikumban

Az incidens miatt több kelet-lettországi körzetben légtérriasztást rendeltek el, és NATO vadászgépeket is bevetettek. A hatóságok vizsgálják, hogy a drónok szándékos provokációt jelentettek-e, vagy ukrán eszközök tértek le az útvonalukról elektronikai zavarás miatt – írja a The Sun.

Vadászgépeket riasztottak miután egy drón becsapódott Lettország területén.

Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

Drónok okoztak pánikot Lettországban

Az egyik drón egy rezeknei olajraktárba csapódott, de szerencsére nem okozott tüzet vagy nagyobb károkat. A másik drónt továbbra is keresik, miközben a lakosságot arra utasították, hogy maradjanak zárt térben.

Több iskola bezárt a térségben, néhány helyen pedig online oktatásra álltak át.

Lettország védelmi minisztere személyesen utazott a helyszínre, hogy irányítsa a válságkezelést. Március végén már több eltévedt ukrán drón is lezuhant Lettországban, Észtországban és Litvániában. Moszkva korábban azzal vádolta a balti államokat, hogy titokban segítik Ukrajnát dróntámadások végrehajtásában.

Az orosz külügy szóvivője figyelmeztette a balti országokat, hogy válaszlépésekre számíthatnak, ha ez folytatódik.

Közben Oroszország újabb figyelmeztetést adott ki a külföldi diplomatáknak és civileknek, hogy hagyják el Kijevet egy esetleges nagyszabású rakétacsapás előtt.