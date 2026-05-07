Úgy nekiestek Zelenszkijnek, mint részeg a kocsmaajtónak – mutatjuk!

Szoboszlait a modern futballisták mintapéldájának tartják az angolok

drón

Megtámadták a NATO-t: rendkívüli készültség a Baltikumban

Hajnalban drónok csapódtak be Lettország területén, ami komoly riadót váltott ki a NATO-n belül. A lett hatóságok szerint a drónok Oroszország felől érkezhettek.
Az incidens miatt több kelet-lettországi körzetben légtérriasztást rendeltek el, és NATO vadászgépeket is bevetettek. A hatóságok vizsgálják, hogy a drónok szándékos provokációt jelentettek-e, vagy ukrán eszközök tértek le az útvonalukról elektronikai zavarás miatt írja a The Sun.

Vadászgépeket riasztottak miután egy drón becsapódott Lettország területén.
Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

Drónok okoztak pánikot Lettországban

Az egyik drón egy rezeknei olajraktárba csapódott, de szerencsére nem okozott tüzet vagy nagyobb károkat. A másik drónt továbbra is keresik, miközben a lakosságot arra utasították, hogy maradjanak zárt térben. 

Több iskola bezárt a térségben, néhány helyen pedig online oktatásra álltak át.

 Lettország védelmi minisztere személyesen utazott a helyszínre, hogy irányítsa a válságkezelést. Március végén már több eltévedt ukrán drón is lezuhant Lettországban, Észtországban és Litvániában. Moszkva korábban azzal vádolta a balti államokat, hogy titokban segítik Ukrajnát dróntámadások végrehajtásában. 

Az orosz külügy szóvivője figyelmeztette a balti országokat, hogy válaszlépésekre számíthatnak, ha ez folytatódik.

 Közben Oroszország újabb figyelmeztetést adott ki a külföldi diplomatáknak és civileknek, hogy hagyják el Kijevet egy esetleges nagyszabású rakétacsapás előtt.

Észtország légterét is megsértették

Hatalmas riadót váltott ki az is, hogy nemrég egy drón becsapódott egy észtországi erőműnél. A jelentések szerint a pilóta nélküli eszköz Oroszország felől érkezett, és a légtér megsértése után az erőmű kéményének ütközött, személyi sérülést azonban nem okozott. Az eset tovább növelte a feszültséget a NATO keleti határán.

 

Mi lehet Putyin következő lépése?

Európai vezetők szerint a következő egy-két év különösen veszélyes lehet, mert Oroszország kihasználhatja a NATO és az Egyesült Államok közötti bizonytalanságot. Több szakértő attól tart, hogy Vlagyimir Putyin egy provokatív lépéssel akár a szövetség egyik tagállamát is tesztelheti, miközben Moszkva továbbra is háborút folytat Ukrajnában.

 

 

