Atomerőművet ért dróncsapás – megszólalt a NAÜ a sugárszennyezésről

Dróncsapás okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségek Baraka atomerőművének területén vasárnap, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint a sugárzás normál tartományban van, és nincsenek értesülések sebesültekről.

Dróncsapás okozott tüzet a Baraka atomerőmű területén – Fotó: - / Barakah Nuclear Power Plant

Dróncsapás érte az emírségek egyik atomerőművét

Az emírségekbeli hatóságok tájékoztatása szerint a fővárostól, Abu Dzabitól nyugatra található létesítmény belső peremvonalán kívül található egyik áramfejlesztője kapott lángra, mindez azonban nem veszélyeztette az atomerőmű biztonságát, amely továbbra is rendben üzemel. „A NAÜ szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet és folyamatosan kapcsolatban áll az emírségek hatóságaival, készen segítséget nyújtani, amennyiben ez szükségesnek bizonyul” – ismertette az ENSZ-ügynökség.

A gyanú Iránra terelődött, amely a háború kitörése óta erőteljesen támadta az Egyesült Arab Emírségek területét. Abu Dzabi február vége óta majdnem 3000 iráni rakéta-, illetve dróncsapásról számolt be.

Brutális teljesítményű fegyverrel készül támadni Irán – elképesztő pusztítást hoz Irán bemutatta Shahed–101 drónjának továbbfejlesztett változatát. Az új iráni drón nehezebben észlelhető a légvédelmi rendszerek számára. Káosz Oroszországban: olajeső hullik, lángokban az épületek – videón a pusztítás Négy ember, köztük egy gyermek is meghalt az oroszországi Rjazany elleni éjszakai támadásban. A dróntámadás során lakóépületek sérültek meg, tűz ütött ki egy olajfinomítóban, a helyiek pedig úgynevezett „olajesőről” számoltak be.

A barakai atomerőmű az emírségek legfontosabb áramtermelő létesítménye, amelynek négy reaktora az ország elektromosenergia-igényeinek mintegy negyedét fedezi.