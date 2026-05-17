Atomerőművet ért dróncsapás – megszólalt a NAÜ a sugárszennyezésről

Tűz ütött ki a Baraka atomerőmű egyik segédlétesítményénél Abu Dzabi közelében. A dróncsapás után a hivatalos közlések szerint az erőmű biztonságos maradt, nem történt sugárszennyezés.
Dróncsapás okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségek Baraka atomerőművének területén vasárnap, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint a sugárzás normál tartományban van, és nincsenek értesülések sebesültekről.

Dróncsapás okozott tüzet a Baraka atomerőmű területén – Fotó: - / Barakah Nuclear Power Plant

Az emírségekbeli hatóságok tájékoztatása szerint a fővárostól, Abu Dzabitól nyugatra található létesítmény belső peremvonalán kívül található egyik áramfejlesztője kapott lángra, mindez azonban nem veszélyeztette az atomerőmű biztonságát, amely továbbra is rendben üzemel. „A NAÜ szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet és folyamatosan kapcsolatban áll az emírségek hatóságaival, készen segítséget nyújtani, amennyiben ez szükségesnek bizonyul” – ismertette az ENSZ-ügynökség.

A gyanú Iránra terelődött, amely a háború kitörése óta erőteljesen támadta az Egyesült Arab Emírségek területét. Abu Dzabi február vége óta majdnem 3000 iráni rakéta-, illetve dróncsapásról számolt be.

Brutális teljesítményű fegyverrel készül támadni Irán – elképesztő pusztítást hoz

Irán bemutatta Shahed–101 drónjának továbbfejlesztett változatát. Az új iráni drón nehezebben észlelhető a légvédelmi rendszerek számára.

 

Káosz Oroszországban: olajeső hullik, lángokban az épületek – videón a pusztítás

Négy ember, köztük egy gyermek is meghalt az oroszországi Rjazany elleni éjszakai támadásban. A dróntámadás során lakóépületek sérültek meg, tűz ütött ki egy olajfinomítóban, a helyiek pedig úgynevezett „olajesőről” számoltak be.

A barakai atomerőmű az emírségek legfontosabb áramtermelő létesítménye, amelynek négy reaktora az ország elektromosenergia-igényeinek mintegy negyedét fedezi.

 

 

