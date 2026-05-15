Drónfenyegetés miatt leállt a repülőtér, menedékbe küldték az embereket

Helsinki repülőtere pénteken három órára felfüggesztette a légi forgalmat, miután a finn miniszterelnök drónfenyegetésről számolt be.

Drónfenyegetés miatt ideiglenesen leállították a légi forgalmat Helsinki repülőterén

„A hatóságok május 15-én 4 óra és 7 óra között felfüggesztették a helsinki repülőtérre érkező és onnan induló légi forgalmat. A forgalom már újraindult” – írta a repülőtér közleményében, anélkül, hogy megadta volna a zavar okát.

A légikikötő arra figyelmeztetett, hogy a nap folyamán késésekre és járattörlésekre lehet számítani.

Korábban Petteri Orpo miniszterelnök az X közöségi oldalán egy drónriadóról számolt be a dél-finnországi Uusimaa régióban, valamint arról, hogy megerősítették a finn fegyveres erők felügyeletét a térségben.

A nemzeti mentőszolgálatok szintén drónok jelentette fenyegetésre figyelmeztettek, és felszólították a lakosságot, hogy keressen menedéket.

A napokban a finn parti őrség is drónfenyegetésről számolt be

A múlt héten a finn parti őrség bejelentette, hogy két drón, amely a gyanú szerint megsértette Finnország légterét, minden valószínűség szerint Ukrajnából érkezett.

„A közbiztonság súlyos veszélyeztetése” miatt nyomozás indult. A partvédelmi erők, amelyeknek feladata a feltételezett területi jogsértések kivizsgálása, négy ukrán drón ügyét is vizsgálják, amelyek március végén és áprilisban zuhantak le Finnországban.

Kijev bocsánatot kért Helsinkitől, azzal indokolva az incidenst, hogy ezek a drónok valószínűleg orosz beavatkozás következtében tértek le pályájukról.

Washingtoni drónfenyegetésről érkezett beszámoló

Ahogy arról az Origo márciusban beszámolt, ismeretlen drónok jelentek meg egy olyan amerikai katonai bázis felett, ahol az amerikai külügyminiszter mellett a hadügyminiszter is el van szállásolva. Az amerikai hadsereg egyre fokozottabban monitorozza a lehetséges fenyegetéseket a közel-keleti feszültségek eszkalálódása miatt. A washingtoni bázist ért drónfenyegetést követően megbeszélést tartottak a Fehér Házban, ahol felmerült Rubio és Hegseth áthelyezésének lehetősége is.